Der iranische Grammy-Preisträger Scherwin Hadschipur hat erstmals nach seiner Protestballade »Baraye« wieder einen neuen Song veröffentlicht. Dies gab der 26 Jahre alte Künstler am Freitag auf Instagram bekannt. »Ashghal« (Abfall) lautet der persische Titel des neuen gesellschaftskritischen Songs. Hadschipur hatte während der Protestwelle im Herbst 2022 Millionen Menschen weltweit mit seiner Ballade »Baraye« (»Für«) berührt. Darin gab der Künstler den Menschen, die damals im Iran gegen die repressive Politik auf die Straße gingen, eine Stimme. Kurz nach Veröffentlichung wurde der Sänger festgenommen und musste sich dafür entschuldigen. Vor fast einem Jahr wurde das Lied mit einem Grammy ausgezeichnet. In dem neuen Song singt Hadschipur nun über die Gefühlswelt vieler Iranerinnen und Iraner mehr als ein Jahr nach den Protesten gegen die repressive Politik. Er beschreibt darin die Unentschiedenheit, zu gehen oder zu bleiben. »Niemand wollte uns hier«, heißt es in einer Zeile. Und: »Bittet mich nicht, dieses Land zu verlassen. Wohin ich auch gehe, mein Herz ist hier.« (dpa/jW)