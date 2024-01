Torben Hoeke »Die Erde ist da für dich und mich« – Wenzel

Erklingen die Trommeln der Batimbos, ist die völkerverbindende Botschaft nicht nur in Burundi zu vernehmen. Auch in Berlin treibt der Beat mächtig in Richtung Frieden und Einheit. Und so folgten am Sonnabend morgen beinahe 4.000 Friedensfans den Rhythmen der ostafrikanischen Trommler und Tänzer von Ingoma taktvoll in das sich rasch füllende Tempodrom. Damit war zur Eröffnung der XXIX. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz die passende Botschaft gesetzt. Moderatorin Gina Pietsch – Sängerin und Schauspielerin – musste das kaum mehr unterstreichen.

Das multimediale Konzert des chilenischen Komponisten Daniel Osorio brachte mit seinen Musikandes die Botschaft »Wir vergessen nicht« auf die große Bühne. Zu hören gab es »Der andere 11. September«, der über Jahre erarbeiteten Hommage an Salvador Allende und Víctor Jara und all die anderen Unvergessenen, die dem faschistischen Putsch in Chile zum Opfer fielen. »Wir singen, weil die Grausamkeit keine Namen hat …, weil die Toten wollen, dass wir singen …, weil der Schrei nicht genug ist, und auch nicht das Weinen und die Wut«, schickten die Musiker den tragischen Klängen und Bildern voraus, die an die zwischen 1973 und 1990 währende Diktatur in Chile gemahnten. Dass die Erinnerung daran im linken Kollektivgedächtnis nicht zu verblassen droht, zeigten die Reaktionen des Publikums eindrucksvoll – spätestens beim chilenischen Widerstandsklassiker »¡ El pueblo unido, jamás será vencido!« (»Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden«) hielt es kaum jemanden mehr auf den Sitzen. Denn der Hoffnung, »dass die breiten Alleen sich öffnen werden, auf denen der freie Mensch marschiert« konnte stehend sehr viel besser Ausdruck verliehen werden.

Kulturell wertvollen Input brachte auch die Vorführung der filmischen Bearbeitung von »Mumien. Kantate für Rockband«, ein viel zu unbekanntes musikalisches Lehrstück der zwischen 1966 und 1983 aktiven APO-Agitpropband Floh de Cologne. Die eindrucksvolle Visualisierung des 1974 entstandenen, kunstvoll krawalligen Kommentars zu den Wegbereitern und Helfershelfern des Chile-Putsches am 11. September 1973 verdankt sich den Berliner Ausstellungsmachern und Gestaltern Claudia Opitz und Sebastian Köpcke (OK-Team). Waren sie damals auch erst sechs Jahre alt, erinnern sich beide doch noch gut an die internationale Solidaritätswelle. Viel Anlass für wehmütige Untertöne gab es während des anschließenden Podiumsgesprächs mit den Filmemachern und dem einstigen Perkussionisten, Sprecher und Manager der Flöhe, Dieter Klemm, eher nicht.

Eine Stunde zuvor hatte das Jugendpodium zum Thema »Militarisierung der Jugend und unsere Antworten« demonstrieren können, dass eine geistig rege, politisch wache Jugend auch heute existiert. Großformatige Antworten gaben die vielen Banner, die zur »Manifestation für einen gerechten Frieden in Nahost« auf die Bühne getragen wurden, eine Bühne, die aufgrund des großen Andrangs gar nicht mehr so groß wirkte. »Kriegstreiber unerwünscht« war zu lesen, und »Frieden, Heizung, Brot statt Waffen, Krieg und Tod«. Botschaften, die wohl auch der ehemalige Vorsitzende der britischen Labour Party, Jeremy Corbyn, live vor Ort vertreten hätte. Da Corbyn sich anlässlich der südafrikanischen Völkermordklage gegen Israel am Sonnabend aber im niederländischen Den Haag aufhielt, war er nur per Video im Tempodrom präsent. Dafür, dass die physische Absenz Corbyns nicht zu schwer wog, sorgten der schottische Singer/Songwriter Calum Baird, Wieland Hoban, Komponist, Autor und Vorsitzende der Jüdischen Stimme, und die deutsch-palästinensische Spoken-Word-Künstlerin Faten El-Dabbas.

Weil das Berliner Tempodrom antifaschistischer Kultur – auch in Form der zahlreichen Infostände vor Ort – zwar viel Platz einräumen, dem eng getakteten Programm der Konferenz aber nun mal nicht mehr als die vorhandene Zeit schenken konnte, fiel der Auftritt des Singer/Songwriters Wenzel kürzer aus als geplant. Aber auch wenn Wenzel keine Zugaben aus seinem großen Œuvre spielen konnte – tosender Applaus war ihm sicher. Als technische Probleme seine Gitarre außer Gefecht setzten und seine deutsche Interpretation (»Die Erde ist da für dich und mich«) des Woody-Guthrie-Klassikers »This Land is Your Land« Gefahr lief, ungehört zu bleiben, sagte Wenzel: »Dann spiel’ ich’s halt auf dem Klavier, hab’ ich noch nie gemacht.« Eine schöne Premiere.

Was der anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema »Wer stoppt die Rechten?« folgte, war keine Premiere, sondern ein – wer weiß es nicht? – die Konferenz alljährlich abschließender RLK-Klassiker, der auch im Tempodrom flink für freiwerdende Sitzflächen sorgte: der tausendstimmige Gesang der »Internationale«. Ein Fest.