Brian Snyder/REUTERS Stört angeblich den Studienalltag: Solidarität mit Palästina (Harvard-Universität, 16.11.2023)

Im Streit um Israels Krieg im Gazastreifen haben sechs Harvard-Studenten am Mittwoch eine Klage gegen ihre Universität eingereicht, die immer noch als eine der elitärsten der USA gilt und deren älteste ist. Die Kläger werfen der 1636 gegründeten Institution vor, nichts dagegen getan zu haben, dass »Mobs von Pro-Hamas-Studenten zu Hunderten über den Campus marschiert« seien und »ekelhafte antisemitische Parolen gerufen« hätten, in denen Juden und Israel der Tod gewünscht worden sei. »Diese Mobs« hätten manchmal für mehrere Tage oder sogar Wochen Gebäude, Klassenräume, Bibliotheken, Aufenthaltsräume und Plätze des Universitätsgeländes besetzt, ohne von der Verwaltung »abgeschreckt«, vertrieben und bestraft zu werden. Auch Professoren, Dozenten und Verwaltungsangestellte hätten sich an den bösartigen antisemitischen Aktivitäten beteiligt. Durch all das seien verfassungsmäßige Bürgerrechte der Kläger, insbesondere auf Nichtdiskriminierung, und ihr Anspruch auf akademische Bildung verletzt worden. Die in der Stadt Cambridge im Großraum Boston gelegene Privatuniversität mit 22.000 Studierenden sei besonders seit Beginn des Gazakrieges Anfang Oktober zu einer »Bastion von zügellosem judenfeindlichem Hass und Mobbing« geworden.

Neben der angestrebten Rufschädigung der Universität könnte die Forderung der Kläger nach Zahlung von angemessenem Schadenersatz wegen »verlorener oder verminderter Bildungschancen« durch Vorlesungsstörungen oder -ausfall für Harvard sehr schmerzlich werden. Der Klageschrift ist nicht zu entnehmen, welche Geldsummen ins Spiel gebracht werden könnten. Gut eingespielten und gefürchteten US-amerikanischen Anwaltsfirmen gelingt es in Einzelfällen immer wieder, irrsinnig hohe Entschädigungen zu erreichen, die den Firmen oft mehr nutzen als den Klagenden. Die Klage gegen Harvard wird von der Kanzlei Kasowitz Benson Torres vertreten, auf deren Internetseite das Logo der Kampagne »We Stand with Israel« prangt. Die Anwaltsfirma führt ähnliche Rechtsstreitigkeiten zu Antisemitismusvorwürfen auch gegen die University of Pennsylvania und die New York University. Weitere Klagen sind aus den Medien unter anderem gegen das School of the Art Institute in Chicago und gegen die Rutgers Law School in New York bekannt.

Gerichtsverfahren wie diese haben die bedrohliche Dimension, einen Einschüchterungseffekt und eine praktische Disziplinierung zu bewirken, die deutlich über strafrechtlich relevante Tatbestände hinausreichen können. Das ergibt sich aus einer Schutzpflicht gegenüber allen Studierenden und Lernenden, für die Universitäten, Colleges und Schulen der USA in Anspruch genommen werden. Schon die Behauptung, dass eine Studentin oder ein Student sich durch kontroverse Meinungen, zumal wenn diese durch Demonstrationen und Parolen unterstützt werden, »mental unwohl« oder gar »bedroht fühlen«, reicht zumindest für eine Beschwerde beim Bildungsministerium aus.

Die in New York ansässige Nachrichtenagentur Jewish Telegraphic Agency (JTA) berichtete am 4. Januar, dass beim Ministerium in Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen 46 Untersuchungen gegen Universitäten und Schulen in Gang seien. Die überwiegende Mehrheit der auslösenden Beschwerden kommt von jüdischer Seite, doch gibt es auch ein paar Untersuchungen wegen »islamophober« Vorfälle, so beispielsweise an der San Diego State University in Kalifornien.