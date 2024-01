Rabea Gruber/dpa Bundespräsident Steinmeier gefällt das nicht: Traktoren protestierender Bauern in Hamburg (11.1.2024)

Bauern blockieren mit ihren Traktoren Innenstädte und Autobahnauffahrten, die Lokführer streiken, Gastronomen und Ärzte sind auf Zinne, Umfragewerte erreichen Tiefststände, unerwünschte Bewegung im Parteiensystem – die Krise der Ampelregierung könnte in eine politische Krise umschlagen. Auch der Bundespräsident scheint das so zu sehen und meldete sich am Wochenende in ungewöhnlicher Weise zu Wort und kritisierte die Bundesregierung – ein eher seltener Vorgang, da das Staatsoberhaupt eigentlich zur Neutralität verpflichtet ist und sich zu partei- und tagespolitischen Fragen möglichst nicht äußern soll.

Steinmeier sieht das Problem, darin ganz sozialdemokratischer Staatsmann, allerdings nicht in der tatsächlichen Politik der Ampel, sondern in deren Vermittlung, wie er der Süddeutschen Zeitung anvertraute. Wenn die Glaubwürdigkeit einer Regierung sinke, hänge das auch damit zusammen, »dass Entscheidungen nicht ausreichend kommuniziert oder akzeptiert worden sind oder von internem Streit, der nach außen dringt, überlagert werden«, dozierte Steinmeier.

Es gebe eine wachsende Akzeptanz »populistischer« Positionen, die das Regieren schwerer machten, erklärte er. Umso wichtiger sei es, »die Kraft zur Zusammenarbeit zu finden«. Die Bürger hätten die Erwartung, »dass die Verantwortlichen in den Parlamenten erkennen, wenn es wirklich ums Ganze geht«. In der Geschichte der BRD habe es immer wieder Situationen gegeben, »wo Regierung und Opposition auch nach schärfsten Auseinandersetzungen zusammengekommen seien – etwa bei den Fragen der Westbindung, der Ostverträge oder beim Asylkompromiss 1993«.

Steinmeiers Intervention kann man auch als Plädoyer für eine Orientierung der Ampel auf eine Kooperation mit der oppositionellen Union verstehen. CDU-Chef Friedrich Merz beklagt sich schon länger, dass der Bundeskanzler auf Angebote etwa für einen »Kompromiss« zur Begrenzung der »illegalen Migration« nicht eingehe. Nach der Klausur des CDU-Bundesvorstandes in Heidelberg signalisierte Merz am Sonnabend erneut Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schlug im Tagesspiegel am Sonntag eine »Allianz der Mitte« und ein baldiges Treffen von Scholz mit den Länderchefs vor, um über die Migrationspolitik zu sprechen.

Auf die Avancen der Union ging Scholz in einer am Samstag verbreiteten Videobotschaft nicht ein. Er räumte allerdings – darin auf einer Linie mit Steinmeier – »Verbesserungsbedarf« beim Erscheinungsbild der Koalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ein. »Auch innerhalb der Regierung lief es nicht immer so, wie ich es für richtig halte. Da müssen wir in diesem Jahr besser werden«, sagte der SPD-Politiker. Er mahnte »Kompromissfähigkeit« an.

Derweil gerät das Parteiensystem weiter in Bewegung. Eine INSA-Umfrage für Bild am Sonntag belegt den Ansehensverlust der Ampel. Demnach sind 76 Prozent der Menschen in Deutschland mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden – der schlechteste Wert seit Amtsantritt im Dezember 2021. In der »Sonntagsfrage« kommt die SPD nur noch auf 15 Prozent, die Union wäre mit 30 Prozent doppelt so stark. Grüne (12 Prozent) und FDP (5 Prozent) stagnieren. Die AfD verliert einen Punkt auf 22 Prozent, die Linkspartei würde mit vier Prozent aus dem Bundestag fliegen. Bei einem Antreten des neuen Bündnis Sahra Wagenknecht verlören alle Parteien bis auf die Grünen. Die Linkspartei käme nur noch auf drei, das BSW laut INSA auf 14 Prozent.