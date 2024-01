Heike Feiner/IMAGO/Eibner Kulisse der Pluralität: Wegen der Sperrklausel sind Wahlkämpfe der ÖDP und anderer kleinerer Parteien auf Bundes- und Landesebene meist aussichtslos (München, 5.9.2023)

Die ÖDP geht in Thüringen gegen die Fünfprozenthürde bei der im September anstehenden Landtagswahl vor. Aus prinzipiellen Gründen oder wegen der aktuellen politischen Entwicklung im Land?

Die ÖDP kritisiert diese Sperrklausel seit jeher als undemokratisch. Die aktuellen Entwicklungen bestätigen diese Kritik. Diese Hürde hat den Aufstieg der AfD zur stimmenstärksten Partei in Thüringen nicht verhindert, und sie kann dazu führen, dass im nächsten Landtag nur noch vier oder sogar nur drei Parteien vertreten sind. Man sieht, dass sich da ein demokratiepolitischer Handlungsbedarf ergibt, auf den wir den Landtag bereits im Oktober hingewiesen haben. Eine Antwort haben wir nicht erhalten.

Welche Aspekte der Sperrklausel halten Sie für besonders problematisch?

Das Hauptproblem ist, dass durch diese Zugangsschwelle das Wahlergebnis systematisch verfälscht wird. Im Saarland haben wir zum Beispiel aktuell den Fall, dass mehr als ein Fünftel der abgegebenen Wählerstimmen nicht im Landtag vertreten ist. Der dortige Verfassungsgerichtshof hat den Landtag inzwischen aufgefordert, sich mit der Fünfprozenthürde zu beschäftigen. Diese Klausel raubt kleineren Parteien im großen Stil Mandate, die ihnen laut Wahlergebnis eigentlich zustehen. Die Fünfprozenthürde hat auch negative Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung. Unter den Nichtwählern sind nicht wenige, die nicht wählen gehen, weil die Partei, die sie wählen würden, absehbar an der Fünfprozenthürde scheitert. Andere wählen aus taktischen Gründen eine der größeren Parteien, obwohl ihnen eine der kleineren nähersteht.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Versuchen gemacht, die Fünfprozenthürde zu Fall zu bringen?

Wir haben bereits einige Organstreitverfahren zu verschiedenen Fragen der Wahlen am Verfassungsgerichtshof in Weimar angestrengt. Da war eigentlich immer das gleiche Verhaltensmuster des Landtages zu beobachten. Man will im Grunde nicht inhaltlich mit uns diskutieren. Man fordert dann zwar Stellungnahmen von allen Parteien an, die bei der letzten Landtagswahl zugelassen waren. Aber unser Eindruck ist, dass diese Stellungnahmen gar nicht wirklich ausgewertet werden.

Sie bleiben dennoch am Ball?

Ja. Wir werden im Juni einen Eilantrag beim Verfassungsgerichtshof auf Außerkraftsetzung der Regelung zur Fünfprozentklausel bei der Landtagswahl 2024 stellen. Falls wir damit nicht erfolgreich sind, werden wir nach der Wahl gegen das dann festgestellte vorläufige amtliche Endergebnis klagen. Wir zielen diesmal nicht auf eine Änderung der Wahlgesetzgebung ab. Das Gericht hat uns im letzten Verfahren zu verstehen gegeben, dass es sich da nicht in der Verantwortung sieht.

Seit Jahrzehnten wird Schülern und Studenten der Politikwissenschaft vermittelt, die Sperrklausel sei eine ganz tolle Sache, weil sie in der Bundesrepublik »stabile Mehrheiten« in den Parlamenten generiert und »Weimarer Verhältnisse« verhindert habe. Davon halten Sie nichts?

Diese Argumentation wird weiterhin sehr vehement vertreten, auch von Politikwissenschaftlern. Inhaltlich ist das für mich aus den genannten Gründen nicht nachvollziehbar. Auffällig ist natürlich, dass das häufig Politikwissenschaftler sind, die bestimmten größeren Parteien nahestehen. Die stabilen Mehrheiten gibt es trotz der Sperrklausel nicht mehr. Und historisch hinkt diese Argumentation: In der Weimarer Republik sind es ja nicht irgendwelche kleinen Parteien gewesen, die der NSDAP zur Macht verholfen haben.

Welches Zweitstimmenergebnis müsste eine Partei in Thüringen erzielen, um beim Wegfall der Sperrklausel auf mindestens ein Mandat im Landtag zu kommen?

Die ÖDP hatte 2019 ein Zweitstimmenergebnis von 0,4 Prozent. 0,6 bis 0,8 Prozent könnten für ein Mandat reichen. Das hängt auch vom Ergebnis der anderen Parteien ab. Da nach einem Wegfall der Sperrklausel das taktische Wählen minimiert wird und die Wahlbeteiligung steigt, rechne ich fest damit, dass mehrere kleinere Parteien Mandate gewinnen würden.

Die ÖDP hat ähnliche Wurzeln wie die Grünen. Was sagen die Thüringer Grünen eigentlich zu Ihrer Kritik an der Sperrklausel?

Die sind die einzige Landtagspartei, bei denen wir so etwas wie Sympathie für unser Anliegen wahrnehmen. Und diese Sympathie ist, das muss man sagen, tatsächlich ein bisschen älter als ihre schlechten Umfrageergebnisse.