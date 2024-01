Funke Foto Services/IMAGO Ein angemessenes Bild von Wissenschaft in den Köpfen etablieren

Das berühmte Epitaph auf dem Grab des Mathematikers David Hilbert kündet von Zuversicht: »Wir müssen wissen. Wir werden wissen.« Die Welt sei nicht so beschaffen, dass sie unlösbare Rätsel enthielte, und dem menschlichen Geist seien keine absoluten Grenzen gesetzt. Wir werden wissen, wusste Hilbert.

Die Aussicht allerdings trübt sich, sobald man nach dem genauen Subjekt des Wissens fragt: Welches »Wir« weiß da eigentlich was? Ist dieses Wir-Subjekt überhaupt vorhanden? Tatsächlich liegt Wissen millionenfach zersplittert als Fachwissen von Spezialisten vor. Sicher gibt es noch die großen Kompendien, den Brockhaus einst, heute Wikipedia, es gibt Monographien und Lehrbücher. Recht besehen ist die Gesamtheit der wissenschaftlichen Publikationen eine gigantische Wissenshalde, von lediglich aufgeschriebenem, potentiellem Wissen. Gewusstes Wissen erfordert einen, der es weiß, und recht eigentlich ein ganzes Kollektiv, wenn nicht eine ganze Gesellschaft, die aktiv mit dem Wissen umgeht. Die es lehrt, weitergibt, bearbeitet, kritisiert und, wo möglich und nötig, auch anwendet und nutzt.

Damit das bei der heutigen Geschwindigkeit der Wissensproduktion geschehe, benötigt Wissenschaft Wissenschaftskommunikation. Die ist im Lauf der vergangenen Jahrzehnte vom Kann zum Muss geworden. Sowohl der Wissenschaft als Institution als auch jedem einzelnen Wissenschaftler obliegt die Pflicht zum aktiven Verständlichmachen und zur Weitergabe neuen Wissens.

Ein Gesicht statt viele

Warum die Wissenschaft auskunftsverpflichtet ist? Zum ersten, um die Menschen zur Teilhabe an einer funktionierenden Demokratie zu befähigen. Eine Herrschaft der Mehrheit hat nur dann Aussicht auf Bestand, wenn diese Mehrheit auf vielfache Weise informiert ist, d. h. anstrebt, das Hilbertsche »Wir« zu werden. Zum zweiten: Risikoabschätzung neuer Technologien. Neue Technologien (künstliche Intelligenz, Gentechnik, Kernfusion usw.) sind schon immer der Motor gesellschaftlichen Wandels und radikal veränderter Lebenswirklichkeiten gewesen. Die Menschen haben nicht allein ein Recht auf Information über das, was auf sie zukommt, sie müssen auch befähigt werden, kompetent an Debatten über die konkrete Umsetzung und Regulation solcher Technologien teilzunehmen. Zum dritten wird Wissenschaft weitgehend aus Steuergeldern finanziert. Wer zahlt, dem sollte auch gehören, wofür er bezahlt. In diesem Fall zahlen alle, und was sie erwerben, ist Wissen. Inklusive seiner Vermittlung.

Nun verhält es sich nicht so, dass hierzulande keine Wissenschaftskommunikation betrieben wird. Die großen Forschungsgesellschaften geben eigene Zeitschriften heraus, die Universitäten affichieren wissenschaftliche Erfolge auf ihren Webseiten, es gibt Technik- und Naturkundemuseen. Es gibt ein Bundesinstitut für Risikobewertung, das Stellungnahmen und ein Magazin ediert, Kultur- und Bildungsvereine wie die Urania Berlin, Wissenschaftssendungen usw. Dennoch entfernen wir uns vom Hilbertschen »Wir«, und das liegt nicht nur am Bildungssystem. In der Coronakrise haben sich drei tiefer­liegende Schwierigkeiten der Wissenschaftskommunikation offenbart:

Erstens, dass die Gesellschaft lieber ein Gesicht sieht als verschiedene. Christian Drosten hat in der Wissenschaftskommunikation Enormes geleistet. Aber es wäre sicher besser gewesen, wenn von Beginn an mehr Wissenschaftler – auch aus anderen Disziplinen – ebenso prominent zu Wort gekommen wären. Es liegt keineswegs an Drosten, sondern an der Unfähigkeit einer Mehrheit, unterschiedliche Wissenschaftler gleichzeitig ernst zu nehmen. Man will einen Leithammel. Dieses Bedürfnis widerspricht dem Wesen der Wissenschaft, das auf Vielfalt, Austausch und wechselseitiger Kritik beruht.

Zweitens hat sich die Öffentlichkeit als erstaunlich unfähig erwiesen, Nichtwissen und Uneindeutigkeit auszuhalten. Nur wenige Wissenschaftler und noch weniger Politiker haben sich in der Pandemie getraut zu sagen, dass sie etwas nicht wissen: dass sie nicht wussten, wie verlässlich die Prognosen über das Infektionsgeschehen waren, wie gut die verschiedenen Impfstoffe am Ende seien würden, als wie effizient verschiedene Maßnahmen der Pandemiebekämpfung sich erweisen werden usf. Gerade in der Wissenschaft ist es aber keine Schande, etwas nicht zu wissen, sondern der Normalzustand, der sie weitertreibt. Trotzdem herrscht – zumal in Krisenzeiten – ein furchtbares Bedürfnis nach Eindeutigkeit. Der Leithammel soll nicht bloß da sein, er soll auch blöken wie einer. Wissenschaft ist immer Umgang mit dem Unbekannten. Es führt zu schwer reparablem Vertrauensverlust, an solchen Stellen Gewissheit vorzutäuschen.

Wissen als Wert

Drittens hat sich in der Pandemie her­ausgestellt, dass es eine erkleckliche Anzahl von Menschen gibt, die der Wissenschaft überhaupt keinen Glauben schenken. Dass der Wissenschaft misstraut wird, lag zunächst vermutlich einfach daran, dass die schiere Wissensmenge als furchteinflößender Trum erscheinen kann. Ihr Wissen stellt sich als ebenso riesenhaft, unverständlich und mannigfaltig dar wie die Natur, die sie erklären soll. Paradoxerweise begegnen die Menschen dann sowohl den Erklärungen als auch der unerklärten Natur auf die selbe Weise: Sie reimen sich lieber selbst zusammen, was ihnen frommt. Zudem nährt sich Misstrauen daraus, dass Wissenschaft als Herrschaftstechnik wahrgenommen werden kann. Klar: Als Technik und Wissensprivileg tritt sie den Menschen wie ein Mittel der Ausübung von Macht entgegen. Die Wissenschaft verkommt in dieser Sicht zu einer Handlangerin der Macht, zu ihrem Klerus, letztlich zur Herstellerin von Beherrschbarkeit.

Dieser Art Misstrauen kann die Wissenschaft meines Erachtens nur durch noch mehr Aufklärung und politischen Kampf begegnen. Es geht darum, Wissen und wissenschaftliche Praxis als Wert zu begreifen. So, wie Freiheit und Gerechtigkeit als Werte an sich gelten, in staatliche Strukturen gegossen werden und sich gegen ihre Feinde behaupten müssen, muss auch der Kampf um den Wert des Wissens und die Praxis der Wissensherstellung geführt werden. Eine ehrliche und aktiv geführte Wissenschaftskommunikation ist Teil dieses Kampfes.