Moskau: Ukrainischer Raketenangriff auf Sewastopol abgewehrt

Uncredited/Planet Labs PBC/AP/dpa Unter Beschuss: Der Hafen von Sewastopol (22.9.2023)

Moskau. Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der annektierten Krim abgewehrt. Gouverneur Michail Raswojajew erklärte im Onlinedienst Telegram, Teile der abgeschossenen ukrainischen Raketen seien in bewohnte Gebiete gestürzt. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden. Raswojajew sprach vom »massivsten Angriff« in der jüngeren Vergangenheit. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, zehn ukrainische Raketen seien über der Krim zerstört worden. Die ukrainische Armee erklärte auf Telegram, sie habe einen »Kommandoposten der russischen Besatzungstruppen in der Nähe von Sewastopol« angegriffen. (AFP/jW)