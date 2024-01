Vahid Salemi/AP Photo Irans Präsident Ebrahim Raisi

Teheran. Nach der Terrorattacke in der Stadt Kerman mit mehr als 100 Toten hat Irans Präsident Ebrahim Raisi seinen ersten Staatsbesuch in der Türkei abgesagt. Die eigentlich für Donnerstag geplante Reise nach Ankara werde verschoben, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch auf Telegram.

Am Todestag des iranischen Generals Ghassem Soleimani wurden in dessen Heimatstadt Kerman am Mittwoch bei zwei Explosionen mehr als 100 Menschen getötet und rund 210 weitere Menschen verletzt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45jährigen Geschichte der Islamischen Republik. (dpa/jW)