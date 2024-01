Hamas-Funktionär Al-Aruri in Beirut getötet

Mohamed Azakir Menschen versammeln sich außerhalb des angegriffenen Hauses in Beirut

Beirut. Bei einer Explosion in Beirut soll der führende Hamas-Funktionär Saleh al-Aruri getötet worden sein. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Hisbollah nach der Explosion am Dienstag abend. Al-Aruri gilt als einer der Gründer der paramilitärischen Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas. Auch der Fernsehsender Al-Manar berichtete vom Tod Al-Aruris. Insgesamt sollen mindestens drei Menschen getötet worden sein, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete.

Die Explosion ereignete sich in einem südlichen Stadtteil Beiruts, in dem die Hisbollah stark vertreten ist. Die genauen Hintergründe der Explosion blieben zunächst unklar. Eine gezielte Tötung durch Israel oder Verbündete liegt nahe. Polizeikräfte berichten laut Reuters von einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Israelische Stellen wollten die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren. Kürzlich war der iranische General Sejed-Rasi Mussawi bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien getötet worden. (dpa/Reuters/jW)