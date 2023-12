Rotes Meer: Dänemark will Fregatte zu Militärallianz beisteuern

Houthi Military Media Center/dpa Dänisches Militär will solche Angriffe bald verhindern: Hubschrauberaufnahme einer Ansarollah-Attacke auf einen Frachter (19.11.2023)

Kopenhagen. Dänemark will die von den USA initiierte Militärallianz zum Schutz von Schiffen im Roten Meer mit einer Fregatte unterstützen. Das teilte das dänische Verteidigungsministerium am Freitag mit. »Wir machen uns Sorgen über die ernste Situation im Roten Meer, wo die unprovozierten Angriffe auf den zivilen Schiffsverkehr andauern«, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen einer Mitteilung zufolge. Im Januar will die dänische Regierung den Vorschlag dem Parlament zur Abstimmung vorlegen.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind immer wieder Schiffe im Roten Meer von jemenitischen Ansarollah (Huthis) angegriffen worden. Zum besseren Schutz der Schifffahrtsroute, die zum Suezkanal führt, hatten die USA ein Militärbündnis mit Streitkräften anderer Länder begründet. An der Initiative mit dem Namen »Operation Prosperity Guardian« beteiligen sich nach US-Angaben mehr als 20 Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, Frankreich, die Niederlande, Norwegen und Dänemark. (dpa/jW)