Nepal: Tote bei Protesten von Arbeitssuchenden

REUTERS Werk eines südkoreanischen Schiffbauunternehmens auf der Insel Koeje, Südkorea

Kathmandu. Bei einem Protest von Arbeitssuchenden in Nepal sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Umstände seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag nach dem Vorfall, bei dem es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen war. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei habe versucht, die aus mehreren Hundert Personen bestehende Menge auseinander zu treiben. Bei den Demonstranten handelte es sich um junge Menschen, die bei einem benötigten Koreanischtest für Schiffbaujobs in Südkorea durchgefallen und anschließend nicht mehr für Sprachprüfungen für andere Branchen zugelassen worden waren, wie es laut Polizeiangaben und in örtlichen Medienberichten hieß. (dpa/jW)