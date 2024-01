Winterberg. Vizeweltmeister Max Langenhan ist im Rodelweltcup nicht zu stoppen. Der 24 Jahre alte Sportsoldat setzte sich am Sonntag auch beim Heimrennen in Winterberg souverän vor dem Italiener Dominik Fischnaller durch. Dritter im Einsitzerwettbewerb wurde Kristers Aparjods aus Lettland. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden verpasste als Vierter das Podest.

Für Langenhan war es saisonübergreifend der zehnte Weltcupsieg am Stück. Trotzdem war er nicht zufrieden, denn den angestrebten Bahnrekord verpasste er. »Es lag an mir, dass es nicht geklappt hat. Ich war einfach zu schlecht am Start und auch in der Bahn. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich gewonnen habe. Das steht an erster Stelle«, sagte er. (dpa/jW)