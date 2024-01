Oberhof. Die deutschen Biathleten sind beim Heimweltcup in Oberhof in der Staffel auf Platz zwei gelaufen. In der Besetzung Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Philipp Horn musste sich das Staffelteam am Sonntag nur den favorisierten Norwegern geschlagen geben, die damit bisher alle Staffelrennen der Saison für sich entschieden haben. Nach einer Strafrunde von Nawrath und insgesamt 15 Nachladern hatte das DSV-Quartett nach viermal 7,5 Kilometern 2:01,9 Minuten Rückstand auf den Favoriten. Rang drei ging an Italien. (dpa/jW)