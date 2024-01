Daniel Karmann/dpa

Ryoyu Kobayashi hat das Duell mit Andreas Wellinger bei der Vierschanzentournee für sich entschieden. Der 27 Jahre alte Japaner machte seinen dritten Gesamtsieg bei der 72. Ausgabe des Traditionsevents am Sonnabend in Bischofshofen mit Tagesrang zwei (137 und 139 Meter) perfekt.

Olympiasieger Wellinger blieb bei erstmals winterlichen Tourneebedingungen nach Sprüngen auf 132 und 137 Meter Gesamtzweiter und konnte damit das seit 2002 andauernde Warten auf einen deutschen Gesamtsieg nicht beenden. Den Sieg in Bischofshofen holte sich der Österreicher Stefan Kraft vor Kobayashi und dem Slowenen Anže Lanišek. Kraft wurde im Gesamtklassement Dritter.

Kobayashi und der Tagesfünfte Wellinger lieferten sich über zehn Tage auf höchstem Niveau ein packendes Duell. Wellingers zweiter Gesamtrang dürfte sich nun anders anfühlen als 2018, als er knapp 70 Punkte hinter Gewinner Kamil Stoch aus Polen zurücklag.

Nach seinem Sieg stellte Ryoyu Kobayashi den Goldadler auf den Tisch. In seinem linken Ohr blitzte ein Ring auf, dann setzte er eine modische Brille auf und ließ die Fragen über sich ergehen. Ob dies der überraschendste seiner drei Siege bei der Vierschanzentournee sei, wollte ein Journalist wissen, inklusive Übersetzung dauerte die Frage eine Minute. Die Antwort: »Ja.« Wird er nun feiern? »Mal schauen.« Ist er stolz? »Ja.«

So wie die internationale Presse bissen sich am Sonnabend auch die Skispringer die Zähne an dem Japaner aus, wieder einmal. Drei Goldadler hat Kobayashi nun schon im Schrank stehen, nur der Finne Janne Ahonen (5) und Jens Weißflog (4) gewannen die Tournee häufiger. Und mit erst 27 Jahren hat Kunstflieger Kobayashi noch genug Zeit, auch diese Marken zu knacken.

Kobayashi gelang zudem als erstem Springer seit Ahonen vor 25 Jahren das Kunststück, die Tournee ohne einen einzigen Tagessieg zu holen. Er wurde bei den vier Springen jeweils zweiter. Das genügte für den Gesamtsieg.

Auf bohrende Nachfragen gab der neue Champion dann doch noch etwas preis. Er werde den Sieg »mit einem Wodka Red Bull« feiern, sagte er und brachte so noch seinen Sponsor unter. Und die 100.000 Schweizer Franken (ca. 107.000 Euro) Siegprämie? Wird er nutzen, um »den Kredit für einen Hausbau« abzuzahlen.

Irgendwie ist Kobayashi also doch ein Mensch mit Alltagsproblemen, auch wenn seine Auftritte manchmal einen Hauch von Abgehobenheit haben. An seinem Können bestand aber auch in diesem Jahr kein Zweifel. »Ryoyu war einfach besser, das muss man neidlos anerkennen«, sagte der knapp unterlegene Andreas Wellinger.

Ein wenig neidisch war Wellinger dennoch auf Kobayashi, schließlich wurde er selbst mal wieder von Interview zu Interview gezerrt. »Ryoyu hat den Vorteil, dass er nicht daheim ist und hier alle Fragen nur mit ›Ja‹ und ›Nein‹ beantworten kann«, sagte Wellinger. Professionelles Glück der Lakonie.

Weniger um Wodka zu trinken und Kredite zu begleichen, sondern für eine Protestaktion hatten Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen genutzt. In einer kurzen Pause während des zweiten Durchgangs des Wettkampfes liefen sie am Sonnabend in den Auslauf an der Paul-Außerleitner-Schanze und verteilten dort orangefarbenes Pulver. Sie wollten damit auf die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit sofortigen Handelns seitens der Regierung aufmerksam machen, teilte die Gruppe in einem Statement mit. Der Protest hatte keine großen Auswirkungen auf den Wettkampfablauf.