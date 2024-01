imago images/ITAR-TASS

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien schreibt Erwin Buchinger über die »immerwährende Neutralität« als »entscheidendes Merkmal sozialdemokratischer Außenpolitik Österreichs«. Wolfgang Streeck und Gabriele Matzner sprechen über Zustand und Aussichten linker Parteien in Europa. Christoph Thanei sortiert Mythen und Fakten zum Regierungswechsel in der Slowakei. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 6/2023, 66 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Quellenstraße 2C, A-1100 Wien, E-Mail: office@international.or.at

Graswurzelrevolution

In der Januarausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreiben Maurice Schuhmann über Anarchie und Anarchismus in Comics, Rana Salman über die israelisch-palästinensische Bewegung »Combatants for Peace« und Emil Schuh über 30 Jahre Solidarität mit den Zapatisten. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53/Nr. 485, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Rotfuchs

Erster Schwerpunkt der aktuellen »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« ist der Ukraine-Krieg. Außerdem: Wolfgang Herrmann und Gerhard Giese schreiben über den Verfall der westlichen Dominanz. Uli Jeschke fragt: »Links! Aber was ist es?«, Hans Schoenefeldt befasst sich mit dem »Bündnis Sahra Wagenknecht«. Ralf Hohmann nimmt zu einem möglichen AfD-Verbot Stellung. Gerhard Oberkofler klagt »75 Jahre Unrecht gegen das palästinensische Volk« an, Gerhard Mertschenk erinnert an den Wahlsieg von Hugo Chávez in Venezuela vor 25 Jahren, Günther Lanier stellt als Mitautor ein Buch über den Sahel vor. Roland Winkler schreibt über die Arroganz der Mächtigen gegenüber Arbeitenden heute. Steffen Hultsch fragt, warum die Linkspartei sich nicht energisch für eine Vereinheitlichung des Arbeitsrechts einsetzt. Klaus Emmerich stellt juristische Fakten zur Staatsgrenze zwischen beiden deutschen Staaten vor. Michael Polster erinnert an das gesamtdeutsche Offizierstreffen 1955. Kurt Laser widerlegt die Legende vom Spartakistenaufstand im Januar 1919. (jW)

Rotfuchs, Januar 2024, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net