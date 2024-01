»Podiumsveranstaltung zum Rondenbarg-Prozess«. Sechseinhalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg verfolgt die Staatsanwaltschaft Leute für das Mitlaufen auf einer Demonstration, bei der es zu massiver Polizeigewalt und zahlreichen Verletzten kam. Im sogenannten Rondenbarg-Verfahren beginnt der Prozess gegen sechs von insgesamt 85 Betroffenen. Es wird über das Verfahren informiert und darüber gesprochen, wie wir praktische Solidarität organisieren können. Dazu haben wir Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen. Dienstag, 9.1., 19 Uhr. Ort: Versammlungsraum im Mehringhof, Gneisenaustraße 2a, Berlin. Veranstalter: »Gemeinschaftlicher Widerstand«

»Salt of the Earth«. Filmseminar. Gezeigt wird ein Film von Herbert J. Biberman aus dem Jahr 1954 im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Zur Einführung und Diskussion begrüßen wir Mitstreiter aus der US-amerikanischen Arbeiterbewegung. Der nach wahren Begebenheiten gedrehte Film schildert den emanzipatorischen Kampf mexikanischstämmiger Bergarbeiterfamilien in den Zinkminen New Mexicos. Mittwoch, 10.1., 20.15 Uhr. Ort: Hörsaal D im Philosophenturm, Von-Melle-Park 5, Hamburg. Veranstalter: »Schluss mit Austerität« Hamburg

»Na det war wieda ’n Jahr!« Satirischer Jahresrückblick. Stegreif, Parodien, satirische Songs präsentiert von Gerald Wolf. Schwein gehabt: Keine Löwin, nirgends! Phoenix aus der Asche: Hymne auf Sahra Wagenknecht! »Hot Spot«: Habeck heizt ein! Flüchtlinge: Nancy macht den Horst! Mittwoch, 10.1., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Regenbogenkino, Lausitzer Straße 22, Berlin