Die zuletzt in Schwerin wohnhafte Schriftstellerin Jutta Schlott ist am Freitag in einem Berliner Hospiz gestorben, wie ihre Familie jW am Sonntag mitteilte. Die Autorin wurde 1944 im damaligen Kolberg geboren und schrieb gelegentlich unter dem Pseudonym Ruth Kolberg. Sie studierte bis 1969 Germanistik und Slawistik an der Pädagogischen Hochschule in Güstrow. Danach arbeitete sie als Lehrerin und Journalistin. Seit 1979 war sie freie Autorin und veröffentlichte zahlreiche Erzählungen, Biographien, Kinderbücher, Hörspiele und Gedichte. 1989 erschien im Kinderbuchverlag Berlin ihr Buch »Farbenspiele« über den Maler Heinrich Vogeler, 2009 im Wiesenburg-Verlag der Band »Spaniens Himmel« über Pablo Picasso. Seit 2001 hatte sie den bundesweiten Arbeitskreis »Literatur um Welt«, einen Zusammenschluss umweltengagierter Schriftsteller, geleitet. (jW)