IMAGO/Newscom / Servicio Universal Noticias Pedro Lemebel (21.11.1952 bis 23.1. 2015), das einst von Vargas Llosa geadelte Bastardgenie der chilenischen Literatur

Sind Sie schwul? Nein? Dann lassen Sie’s bitte, lesen Sie nicht weiter. Sie würden es doch nicht verstehen. Und wenn Sie gar die Abkürzung FPMR mit »Ferdinand Porsche Memorial Rallye« verwechseln – vergessen Sie’s ganz.

Wir schreiben das Jahr 1986 in Santiago de Chile, dreizehn Jahre nach der Ermordung Allendes. Die »Pa­triotische Front Manuel Rodriguez« (FPMR) hat auf Pinochet ein Attentat verübt. Der Staatspräsident entkommt im gepanzerten Mercedes – ein paar Schrammen, mehr nicht. Und inmitten all der revolutionären Wirren, der brennenden Autoreifen, der Tränengasschwaden und prügelnden Schergen steht ein Liebespaar – zerbrechlich, anmutig und verrückt. Das schönste derzeit am Literaturhimmel. Er, ein marxistischer Machoguerillero, heißt Carlos, und sie, nun ja, sie ist ein Mann, sie ist die Tunte von der Front. Ein Paar, das es wirklich gab, ein bisschen zumindest. So Pedro Lemebel, das einst von Vargas Llosa geadelte Bastardgenie der chilenischen Literatur und – bis zu seinem Krebstod 2015 – schillerndster Transvestit Santiagos.

Vergessen Sie Shakespeare!

Eines Tages bricht der studentische Bengel Carlos ein in die Vorstadtwelt des schwulen Paradiesvogels – mit feuchtem Lilienmund, dunkelvioletten Augen und dem Perlencollier seines Lächelns. So schön wie ein Meeressmaragd. Ein Lerndomizil für ihn und seine Freunde von der Uni wird gesucht, doch ein Unterschlupf für Konspiratives ist gemeint. Für mehr noch: für Waffen und Munition. Kisten um Kisten werden herbeigeschleppt, und mit Tuntentulpenphantasie und Hollywoodeifer wird drapiert und kaschiert, spitzengesäumte Überzüge aus Taft verbergen Schwerkalibriges, und Tüll und Schleifen und Geklöppeltes machen aus dem militanten Arsenal ein tunteratuntiges Bühnenbild par excellence. Und irgendwann während das Kistenwohnzimmer zum orientalisch geschmückten Operettenpalast wird, ist es um sie geschehen: seine sinnlos muskulöse Welpenverspieltheit streift versehentlich ihr Herz, sein Falkenblick senkt sich in ihre Taubenunschuld – und Peng: die schönste Liebesgeschichte seit Romeo und Julio beginnt. Vergessen Sie Shakespeare! Was hier gegeben wird, ist großes Kino. Almodóvar, schnell, reiß’ dir die Filmrechte unter den Nagel!

Es wäre müßig, von Lemebels Technik zu sprechen, vom Cross-over der Stile, vom Mix der Gattungen, vom cinematografischen Schnitt, das können andere auch. Doch keiner feiert so überbordend exaltiert, so bewusst degoutant »le kitsch« als hehre Kunstform wie er. Und so gekonnt. Das literarische Geschehen nimmt zwar seinen revolutionären Gang, und in satirischen Einblendungen dürfen wir auch einen Blick werfen auf das Spießerheim der Pinochets (Augusto ballert sich die Birne mit Hardcoremärschen zu, Lucía betet verzückt ihre Hausgötter an: Chanel, Dior und Nina Ricci), doch Lemebel zelebriert uns viel lieber mit feierlichem Ernst und heiligem Pomp seine ganz eigene Lesart der condition humaine. Und die geht so. Zuerst: der Blutsturz der Liebe. Dann, als Juwelen des Schmerzes verkauft, das Salz der Tränen. Schließlich, immer das gleiche: der Abschied. Lediglich Stigmen einer abgewrackten Tunte? Mitnichten. Denn wenn zuletzt die Trauer als Wund- und Heilmittel gereicht wird, dann wissen wir endgültig: Das Tuntenfatum ist Menschenschicksal. »Lass mich doch traurig sein, ich weiß keinen anderen Weg, um das Glück so auszupressen, dass ich hinterher nicht leiden muss.«

Doch Lemebel weiß nicht nur – mit stiller Würde und humoriger Welterfahrung – die Litanei des Schmerzes zu singen, sondern auch, welch Wunder, das Hohelied der Zärtlichkeit. Besonders feierlich intoniert, wenn die Mater-Seele dem schlaftrunkenen Revolutionär amouröse Dienste erweist und die Blas-Sinfonie im gleitenden Crescendo zur zartesten Hymne auf die blaue Liebe anschwillt: »Es ist wie Singen, schloss sie, es ist, wie Carlos eine Liebeshymne direkt ins Herz zu singen.«

Die Frage aller Fragen

»Torero, ich hab Angst«, diese mit Komödiantenschwulst erzählte und von Matthias Strobel kongenial übertragene Groschenromanliebe in Zeiten der Diktatur erweist sich nicht zuletzt jedoch auch als kleiner Entwicklungsroman. Gänzlich unpolitisch lebt die Tunte in ihrem kreppseidenen Schloss dahin, in dunklen Straßen jagt sie flüchtigen Erektionen nach. Zu Hause singt sie gefühlsduselige Lieder wie aus einem altmodischen Bordell, und für die Generalsgattinnen in den Villenvierteln Santiagos bestickt sie gar, es ist ihr Lebensunterhalt, Tischtücher und Bettlaken. Doch mit dem umstürzlerischen, nach dem Leben des Diktators trachtenden Prinz Carlos kommt so etwas wie Gesinnung bei ihr auf. Er küsst ihr politisches Gewissen wach, und von nun an weiß sie sich mit erhabenem Zetern einen Weg zu bahnen durch Polizeicordons und Tyrannei. Und auch privat: Das so genüsslich ausgebreitete Schmachten und Sehnen – ach, wie sehr haben wir uns schon darin eingehüllt! – wird schließlich doch als haltlose Emma-Bovary-Schwärmerei, als Träumen auf Pump in der Luft zerfetzt, das Melodram mithin als dummes Märchen entlarvt. »Wenn man Liebe spielt, läuft man Gefahr, dass man sich irrt.«

Trotzdem, den gefühligen »Casablanca«-Abgang lässt sich Lemebel nicht nehmen. Schließlich weiß er nur allzu gut: Abschied heißt immer auch ein wenig sterben. Kein Flugzeughangar zwar, kein Rollfeld im nächtlichen Nebel Marokkos, nur ein kleines Taxi am Meeresstrand. Doch immerhin, die Frage aller Fragen erklingt. Indes: »Dein Schweigen sagt mir schon Lebwohl.« Ade, Adieu, Adiós. Wir werden dich nicht wiedersehen, Carlos. Trost allein bleibt uns mit betörenden Sätzen wie diesen: »Es war das Ende, die Liebesgeschichte verlor ihre Blätter wie eine Magnolie, die von einem Auto plattgefahren wird.«