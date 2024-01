Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat in den USA einen weiteren Kritikerpreis erhalten. Der Verband National Society of Film Critics (NSFC), dem rund 60 namhafte Filmkritiker angehören, gab die Auswahl der Gewinner am Sonnabend (Ortszeit) auf X bekannt.

Hüller (45) wurde für ihre Rollen in »Anatomie eines Falls« und »The Zone of Inte­rest« zur besten Schauspielerin gewählt. Im Dezember hatte sie bereits der Filmkritikerverband Los Angeles Film Critics Association ausgezeichnet. Den NSFC-Preis als »Bester Film« gewann »Past Lives«, das Spielfilmdebüt der südkoreanisch-kanadischen Filmemacherin Celine Song. Der Regiepreis ging an den Briten Jonathan Glazer für »The Zone of Interest«. Hüller spielt darin die Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. (dpa/jW)