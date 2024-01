Sandstein Verlag Mit festem Strich: Porträtzeichnung eines Kriegskameraden an der französischen Front von Otto Dix (zwischen 1914 und 1918)

In der Orangerie des Georgiums Dessau hatte bis zum 20. November 2023 eine Ausstellung mit 100 Originalen in unterschiedlichen, teilweise farbigen Techniken aus der etwa 8.000 Zeichnungen umfassenden Sammlung stattgefunden. Solche Ausstellungsstücke sind als empfindliche Unikate für lang andauernde öffentliche Darbietungen nicht geeignet. Sie leiden unter Licht und anderen Umwelteinflüssen. Deshalb ist ein Katalog, der für einen längeren Gebrauch konzipiert ist, von großem Nutzen. Reproduktionen können zwar ein Original nicht ersetzen, aber sie können ihm so nahe wie möglich kommen. Das ist den Mitarbeitern und Partnern des Sandstein-Verlages, die für Gestaltung, Reprografie, Druck und Verarbeitung verantwortlich zeichnen, auf vorbildliche Art gelungen. Überhaupt reiht sich dieses Katalogbuch mit seinem repräsentativen Format von 30,5 mal 25 Zentimetern in die Abfolge mustergültig gestalteter Publikationen des Verlages nahtlos ein.

Für Konzeption und Werkauswahl ist Ruben Rebmann, seit drei Jahren neuer Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie, verantwortlich. Er steuert mehr als 30 Besprechungen einzelner Blätter bei und leitet den Band mit einem detailreichen Aufsatz über die Geschichte der Zeichnungssammlung ein. 16 weitere Autorinnen und Autoren sind ebenfalls vertreten, darunter wissenschaftliche Mitarbeiter von Sammlungen und Instituten, Kuratoren oder Promotionsstudenten, so dass ein vielfältiges, subjektiv geprägtes Kaleidoskop von Texten entstanden ist. Neben bekannten Namen wie Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Daniel Chodowiecki oder Karl Friedrich Schinkel widmen sie sich auch weniger bekannten Künstlern, die neu entdeckt werden wollen: u. a. Thomas Stimmer, Caspar Freisinger oder Friedrich Wernecke.

Die Werke dreier Künstler sind für mich besonders beeindruckend. Auf Plakaten zur Ausstellung und auf dem Titel des Katalogbandes findet sich eine Federzeichnung von Urs Graf, ein Zeitgenosse Albrecht Dürers. Dieser »Bärtige Krieger mit Barett«, der formatfüllend aufs Blatt gesetzt ist und den Betrachter abschätzend mustert, gehört zu den zahlreichen Landsknechtsdarstellungen des Schweizer Künstlers, der selbst als Söldner an Heereszügen beteiligt war und dessen Todesjahr um 1527 angegeben wird. Wann und wo genau er starb, ist unbekannt. In dieser Zeichnung, die wohl als Vorlage für einen Holzschnitt diente, konzentriert sich die Bildkomposition auf das linke Auge. Die künstlerische Handschrift ist voller Dynamik, alles ist schnell hingeworfen, dennoch diszipliniert und beinahe schon barock. Dass Urs Graf ein abenteuerliches, unstetes Leben führte, ist in dieser Zeichnung zu spüren. Ein Temperagemälde aus seiner Hand im Kunstmuseum Basel mit dem Titel »Das wilde Heer (Kriegsfurien)« kann man als Antikriegsbild verstehen – das eigene Schicksal wird zur Warnung.

Der Spätromantiker Moritz von Schwind ist vor allem als Freskenmaler bekannt. Er schuf eine Reihe monumentaler Wandbilder, u. a. auf der Wartburg oder in der Wiener Hofoper. Es gibt von ihm auch freundlich verspielte, humorige Darstellungen und künstlerische Scherze. Auf einem Blatt mit dem Titel »Katzensymphonie« bewegen sich statt der Noten Katzen über das Papier, offenbar ein Seitenhieb auf die Musik Richard Wagners. Im Dessauer Katalogband wird eine satirische Darstellung Moritz von Schwinds gezeigt, die weit über das freundlich Humorige, Scherzhafte hinausgeht. Ein Ordensgründer mit überlanger Nase, fliehendem Kinn und riesigen Ohren hält betend den Rosenkranz in den Händen, umschließt aber mit seiner weiten Kutte zwei junge Frauen. Beißender Spott auf eine verlogene katholische Sexualmoral.

In das Triptychon mit Predella »Der Krieg«, das Otto Dix 1929 bis 1932 schuf, ein Schlüsselwerk der realistischen Malerei des 20. Jahrhunderts, sind sowohl eigene Erfahrungen aus den Schützengräben eingeflossen als auch gespeichertes Wissen aus zahllosen Skizzen und Notizen, die er als Soldat zwischen 1914 und 1918 an der französischen Front anfertigte. Dazu gehören seine Tagebücher und eine Reihe von 24 Porträtzeichnungen mit schwarzer Kreide. Die Dessauer Sammlung zeigt hier eine dieser Zeichnungen. Mit festem Strich und modulierenden Grautönen wird ein Kriegskamerad dargestellt. Das Oval des Gesichts ist dunkel hervorgehoben; der suggestive Blick verrät Angst und Lebenshunger und hält den Betrachter fest. Nur wenige Striche und Wischungen deuten auf eine Uniform hin. Die Zeichnung ist sicher schnell entstanden und zeugt von großem Können.

Diese und viele andere Zeichnungen machen das Studium des Bandes zum Genuss. Die Präsentation der Katalogabbildungen beginnt mit einer Zeichnung aus Böhmen, die um 1370 entstand. Vor Dürer erscheinen noch ein Niederländer von 1410/20 und zwei Künstler aus den Umkreisen von Michael Wohlgemut und Martin Schongauer aus der Zeit um 1480/84. Erst dann tritt Dürer mit einer Federzeichnung von 1500 ins Bild. Er war ab 1486 Schüler in der Werkstatt Michael Wohlgemuts. Es ist gut, dass auf diese Weise ein Bogen geschlagen wird, der von der Hochgotik bis zur Klassischen Moderne reicht und bei Wassily Kandinsky endet – eine Reverenz an die Tradition des Bauhauses.