IMAGO/NurPhoto Gefährdet viele Unternehmen: Chinas krisengeschüttelte Immobilienbranche (Shanghai, 25.11.2023)

Es ist eine der größten Unternehmenspleiten, die die Volksrepublik jemals erlebt hat: Der chinesische Finanzkonzern Zhongzhi Enterprise Group hat am vergangenen Freitag in Beijing offiziell Insolvenz angemeldet. Die Dimensionen des Falls sind gewaltig. Zhongzhi verwaltete zeitweise Vermögen im Wert von 141 Milliarden US-Dollar und ist eines der bedeutendsten Unternehmen auf dem chinesischen Schattenbankensektor, der auf ein Volumen von gut drei Billionen US-Dollar taxiert wird. Der Konzern hat laut Agenturberichten Schulden in Höhe von 420 bis 460 Milliarden Renminbi Yuan angehäuft, also bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar. Sein Eigenvermögen beläuft sich auf lediglich 200 Milliarden Renmimbi Yuan, also etwa 28,1 Milliarden US-Dollar. Zhongzhi hatte zudem schon im November eingeräumt, dass es kaum möglich sein wird, bei einer Veräußerung seines Eigenvermögens dessen vollen Wert einzuspielen; Branchenkreise rechnen mit einer Summe von allenfalls 100 Milliarden Renmimbi Yuan, gut 14 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass die Finanzfirma faktisch gut drei Viertel ihrer Schulden nicht zurückzahlen kann.

Wirklich überraschend kommt die Insolvenz des Unternehmens nicht. Zhongzhi war bereits im August 2023 in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass der von ihm kontrollierte Treuhandfondsanbieter Zhongrong in Zahlungsverzug geraten war. Laut einem Bloomberg-Bericht hatten die Behörden damals zwei große Finanzkonzerne beauftragt, die Finanzen von Zhongrong penibel zu überprüfen. Ende November hatte dann Zhongzhi selbst eingeräumt, zahlungsunfähig zu sein, woraufhin strafrechtliche Ermittlungen gegen Manager des Konzerns eingeleitet wurden. Insofern kam die Anmeldung der Insolvenz keinesfalls aus heiterem Himmel. Als ungewöhnlich wird lediglich eingestuft, dass ihr kein umfassender Restrukturierungsversuch vorausging, wie es bei anderen zahlungsunfähigen Unternehmen, etwa bei der HNA Group oder bei Evergrande, der Fall gewesen war. Man könne wohl nur konstatieren, so hieß es etwa bei Bloomberg, dass Beijing nicht gewillt sei, wankende Finanzunternehmen auf Biegen und Brechen herauszupauken.

Dabei befeuert die Zhongzhi-Insolvenz einmal mehr Spekulationen über einen sogenannten chinesischen Leh­man-Moment, also darüber, ob sie wie einst der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers in den USA eine Kettenreaktion in der Finanzbranche und damit eine umfassende Finanzkrise auslösen könne. Einerseits heißt es dazu in Branchenkreisen, die Schwierigkeiten, in denen der Konzern stecke, seien spätestens seit August bekannt; betroffene Gläubiger hätten ebenso wie staatliche Stellen ausreichend Zeit gehabt, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Zudem hätten vor allem reiche Einzelpersonen ihr Geld bei Zhongzhi angelegt; zwar müssten sie mit empfindlichen Einbußen rechnen, doch sei das ihr privates Problem und das Ansteckungsrisiko für die Finanzbranche eher gering. Andererseits weisen Experten darauf hin, dass Zhongzhi wohl auch deshalb in Schwierigkeiten geriet, weil das Unternehmen hohe Summen an Immobilienfirmen verliehen hatte; damit stehe es jedoch nicht allein. Zwar sei der Anteil, zu dem Chinas Schattenbanken in der krisengeschüttelten Immobilienbranche involviert seien, von 15 Prozent im Jahr 2019 auf 6,7 Prozent 2023 gesunken, zitierte die Financial Times Berechnungen der französischen Investmentbank Natixis. Einzelne Firmen seien aber immer noch stark von ihr abhängig, mithin gefährdet.

Schattenbanken wie Zhongzhi verdienen ihr Geld unter anderem damit, dass sie zu hohen Zinsen Kredite an Unternehmen vergeben, deren Gebaren regulären Banken wohl zu windig wäre; die hohen Zinsen wiederum machen es unter anderem für reiche Privatpersonen attraktiv, ihr Geld bei Schattenbanken anzulegen. Die Volksrepublik geht seit einigen Jahren gegen solche Aktivitäten vor und versucht den einschlägig tätigen Unternehmen mit stets strafferen Regulierungen nach und nach Zügel anzulegen. Auf diese Weise sollen die Risiken sukzessive reduziert und der erwähnte chinesische Lehman-Moment verhindert werden.