Ukrainian Emergency Service via AP Suche nach Vermissten in den Trümmern: Eines der von Raketen getroffenen Wohnhäuser in Pokrowsk in der Nacht zu Sonntag

Bei einem heftigen russischen Raketenangriff auf die Kleinstadt Pokrowsk im westlichen Teil des Bezirks Donezk sind am Sonnabend vermutlich etwa 20 Menschen getötet worden. Der Tod von zwölf Personen war bis jW-Redaktionsschluss von ukrainischer Seite bestätigt worden, nach etwa 15 Vermissten wurde noch gesucht. Nach ukrainischen Angaben wurden in Pokrowsk und dem unmittelbar angrenzenden Nachbardorf Riwne mehrere Dutzend Wohnhäuser zerstört oder schwer beschädigt. Pokrowsk ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, über den der Nachschub für die vor Donezk kämpfenden ukrainischen Truppen abgewickelt wird. Für den Angriff wurden nach Kiewer Angaben umgebaute Flugabwehrraketen des Systems S-300 verwendet. Obwohl nach Lage der Dinge und dem Ausmaß der Zerstörungen mehrere Raketen eingesetzt worden sein müssen, wurde auch von ukrainischer Seite nichts darüber berichtet, dass eine oder mehrere davon abgefangen worden seien.

Das illustriert ein seit längerem bekanntes Problem der ukrainischen Luftabwehr: Sie hat den größten Teil ihrer modernen und aus dem Westen gelieferten Systeme rund um neuralgische Großstädte wie Kiew konzentriert. Zwangsläufig sind damit andere Abschnitte von Front und Hinterland kaum geschützt. Genau darauf, die ukrai­nische Raketenabwehr zu überlasten und zum vorzeitigen Verschießen ihrer – knappen – Munitionsvorräte zu nötigen, läuft nach Einschätzung ukrainischer Militärs die russische Drohnen- und Raketenoffensive der vergangenen Tage hinaus. In dieser Perspektive wäre der verheerende Angriff auf Pokrowsk eine blutige Probe aufs Exempel gewesen. Russland hat im übrigen Ende der Woche die Zerstörung des Zielerfassungsradars eines der aus der BRD gelieferten Systeme des Typs »IRIS-T« an der Front bei Cherson gemeldet.

Ansonsten beanspruchten beide Seiten für sich, jeweils Raketen- und Drohnenangriffe des Gegners erfolgreich abgewehrt zu haben – Russland über der Krim, die Ukraine im ganzen Land. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Moskau meldete überdies Geländegewinne seiner Truppen westlich von Bachmut, um die beinahe eingekreiste Kokereistadt Awdijiwka am Stadtrand von Donezk sowie an der südlichen Front im Bezirk Saporischschja. In letzterem Abschnitt haben russische Truppen offenbar einen großen Teil der – bescheidenen – Geländegewinne rückgängig gemacht, die die ­Ukraine im Zuge ihrer Sommeroffensive errungen hatte. So bestätigte auch das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW), dass die Ruinen des wochenlang umkämpften Dorfes Rabotine inzwischen wieder unter russischer Kontrolle seien.

Das ISW warnte im übrigen vor der Möglichkeit, dass Russland auch im Nordabschnitt der Front wieder in die Offensive gehen könnte. So sei die Lage der östlich des Flusses Oskil stehenden ukrainischen Truppen im Raum Kupjansk ebenso kritisch wie die der im Süden an einem Brückenkopf am südlichen Ufer des Dnipro eingesetzten ukrainischen Soldaten. Vom letzteren Schauplatz berichtete das ukrainische Portal Strana unter Berufung auf dort kämpfende Offiziere, dass sich auch in der Elitetruppe der Marineinfanterie inzwischen die Dienstverweigerungen häuften. Das gehe bis in die Offiziersdienstgrade. Befehle des Oberkommandos würden einfach ignoriert, und die Offiziere an der Front seien gezwungen, dies zu tolerieren.

In dieser Situation lässt sich auch in der Ukraine die Diskussion über die eigenen Verluste nicht mehr unter der Decke halten. Die Abgeordnete Marjana Besuglaja aus der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« veröffentlichte Zahlen, wonach alle fünf Minuten ein ukrainischer Soldat falle oder verwundet werde; dies summiere sich auf 300 pro Tag bzw. fast 120.000 im Jahr. Der militärische Oberkommandierende, General Waleri Saluschni, reagierte bei einer Anhörung im Kiewer Parlament dünnhäutig auf Kritik der Abgeordneten an den militärischen Misserfolgen. Er forderte seine Kritiker auf, sich an die Front zu begeben und zu zeigen, dass sie die Lage zum Besseren wenden könnten. Eine entsprechende Petition »Politiker an die Front« erhielt innerhalb eines Tages 25.000 Unterschriften ukrainischer Internetnutzer.