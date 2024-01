Joshua ArguelloIMAGO »Kein Konflikt, sondern Apartheid, Kolonialismus und Genozid«: Protest gegen Israels Krieg in Santiago de Chile (19.10.2023)

Bei den Nahostreisen von US-Außenminister Antony Blinken und seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock dürfte es in dieser Woche auch um Forderungen aus der israelischen Regierungskoalition nach einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gehen. Während westliche Politiker entsprechende Erklärungen von Israels ultrarechtem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Finanzminister Bezalel Smotrich eher zurückhaltend kritisieren, werden in Lateinamerika Konsequenzen gefordert. So wirft die Regierung Brasiliens Israel vor, gegen das Völkerrecht zu verstoßen und die Chancen auf Frieden in der Region zu sabotieren.

Die Regierung habe »mit Besorgnis« die jüngsten Äußerungen israelischer Regierungsvertreter zur Kenntnis genommen, die zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung und Wiedererrichtung israelischer Siedlungen in diesem Gebiet auffordern, heißt es in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des brasilianischen Außenministeriums. »Indem sie Maßnahmen vorschlagen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, verschärfen sie die Spannungen und schaden den Aussichten auf Frieden in der Region«, verurteilt Brasília den von Anhängern extrem rechter Gruppen und Siedlern unterstützten Vorstoß. Brasilien trete für eine Lösung zwischen den Parteien ein, bei der ein »wirtschaftlich lebensfähiger palästinensischer Staat Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit innerhalb der vereinbarten und international anerkannten Grenzen lebt«, heißt es in der Note.

Unterdessen haben chilenische Juristen – unterstützt von mehreren Senatoren und Parlamentsabgeordneten – beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Klage gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sowie gegen andere Politiker und Militärs wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit eingereicht. Die Beschwerdeführer fordern zudem die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls gegen Netanjahu, den Stabschef der israelischen Armee, Herzi Halewi, den Minister für militärische Angelegenheiten, Joaw Gallant, sowie andere Politiker und Militärs wegen Völkermords, meldete Telesur am Sonnabend. »Es ist die Pflicht aller Länder, Kriegsverbrecher anzuprangern, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden können, ihre Verantwortung übernehmen, gemäß den Regelungen des Römischen Statuts bestraft und die Opfer entschädigt werden können«, erklärte der ehemalige chilenische Botschafter Nelson Hadad für die Kläger. Er wies darauf hin, dass »diese Verbrechen seit fast 90 Tagen bei Tag und Nacht andauern, mit wahllosem Beschuss der Bevölkerung im Gazastreifen, mit der Zerstörung ganzer Wohnviertel, ohne Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern«. Die Klage sei vor der Weihnachtspause beim IStGH eingereicht worden, damit sie bei Wiederaufnahme der Arbeit an diesem Montag bearbeitet werden kann. Der Gerichtshof mit Sitz in Den Haag ist seit 2003 für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression zuständig.

In dieser Woche beginnen vor dem ebenfalls in Den Haag ansässigen Internationalen Gerichtshof (IGH) auch die Anhörungen zu einem von Südafrika am 29. Dezember wegen Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung beantragten Prozess gegen Israel. Die UN-Richter sollten aus Sicht Südafrikas zunächst in einem Eilverfahren die sofortige Einstellung der Angriffe und ein Ende der Gewalt gegen Palästinenser anordnen. Wie das US-Nachrichtenportal Axios berichtete, hat das israelische Außenministerium seine Botschaften angewiesen, »Diplomaten und Politiker in ihren Gastländern zu drängen, vor Beginn der Anhörungen am kommenden Donnerstag, Erklärungen gegen die Klage Südafrikas abzugeben«. In der Anweisung heißt es laut Axios, »strategisches Ziel« Israels sei es, dass das Gericht den Antrag auf eine einstweilige Verfügung ablehne, feststelle, dass Israel in Gaza keinen Völkermord begehe, und anerkenne, dass das israelische Militär im Gazastreifen im Einklang mit dem Völkerrecht operiere.