Shafiqur Rahman/AP

In Bangladesch hat ein Feuer in einem überfüllten Lager von Rohingya-Flüchtlingen über Nacht mindestens 2.500 Menschen obdachlos gemacht. Rund 500 Hütten seien zerstört worden, bevor Feuerwehrleute den Brand nach mehr als drei Stunden am frühen Sonntag morgen löschen konnten, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Berichte über Verletzte oder Tote gab es demnach nicht. Rund eine Million Rohingya leben im Bezirk Cox’s Bazaar im Südosten des Landes. Immer wieder brechen dort Feuer aus und zerstören die oft aus Bambus und Planen bestehenden Hütten. (dpa/jW)