Nadine Weigel/Nadine Weigel/dpa/dpa Protestierer ziehen bereits vor dem offiziellen Start der Aktionswoche durch Innenstädte – wie am Sonnabend in Marburg

Der Deutsche Bauernverband, DBV, und der Landwirteverein LSV rufen ab Montag zur Aktionswoche gegen die Agrarpolitik der Ampelkoalition auf. Sie machen mit, warum?

L. G.: Die aktuelle und die letzten Regierungen haben allesamt die zarten Vorschläge für eine sozialökologische Agrarwende aus der Branche selbst ignoriert. Die Lage in der Branche ist vielerorts prekär, seit Jahrzehnten findet eine Politik statt, die vor allem große Agrarkonzerne, klima- und umweltschädliche sowie industrielle Landwirtschaft fördert. Auch wenn wir mit DBV und LSV nicht viel gemeinsam haben, sehen wir, dass gerade weite Teile der Branche auf die Straße gehen, um gegen diesen generellen Veränderungsunwillen zu protestieren. Auch wir als Arbeiterinnen und Arbeiter wollen eine Agrarwende als Voraussetzung, unsere Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Die Kürzungen der Agrardieselbeihilfe stehen dem im Wege. Deshalb finden wir als Initiative »Grüne Gewerke« es wichtig, sich den Protesten, soweit sie nicht eindeutig rechts sind, mit einer klaren Positionierung für unsere Klasse anzuschließen. Und nicht zuletzt, um uns als Landarbeiterinnen und Landarbeiter besser zu organisieren.

Landwirte seien privilegiert, kein anderer Berufszweig werde so üppig subventioniert wie dieser, steht seit Tagen oft in sogenannten Qualitätsmedien. Stimmt das?

Ohne Subventionen hätten wir keine Möglichkeit, in Deutschland Landwirtschaft zu betreiben. Das Wort Privilegien suggeriert, dass es in irgendeiner Weise bequem wäre, in der Branche zu arbeiten. Das ist es nicht. Landwirtinnen und Landwirte arbeiten im Branchenvergleich am längsten, bei geringen Löhnen, hohem Gesundheitsrisiko, hoher psychischer Belastung und hoher Suizidrate. Vor allem Menschen aus der Stadt wissen oft nicht um die prekäre Lage und nehmen deshalb realitätsferne Positionen ein. Es ist vor dem beschriebenen Hintergrund schwierig, von »Privilegien« zu sprechen.

Einige linke Gruppen halten die Bauernproteste für eine rechte, reaktionäre Revolte. Und Sie?

Es gibt in jedem Fall auch eine rechte Revolte. Es gibt rechte Akteurinnen und Akteure in der Landwirtschaft, die sich seit Jahren organisieren und versuchen, Proteste strukturiert zu übernehmen. Was wir aber auch sehen, ist, dass es deutlich linke und antikapitalistische Strömungen in der Branche gibt. Mancherorts gibt es jetzt auch Bauern- und Bäuerinnenproteste, die klare Kante gegen rechts zeigen. Es ist wichtig, diese zu unterstützen und aufzuzeigen, warum die Rechten eben nicht hinter den Bauern und Bäuerinnen sowie einer Agrarwende stehen.

Einige Wagemutige sprechen im Kontext der Aktionswoche von Generalstreik. Also von der finalen direkten Aktion des Syndikalismus. Mehr als nur eine Worthülse?

Im wesentlichen ist es aktuell eher kein Streik, sondern eine organisierte Aktion von Unternehmerinnen und Unternehmern. Aus unserer Sicht sieht es leider nicht gut aus, weil wir in Deutschland eine sich weitgehend unpolitisch und prokapitalistisch gebende Gewerkschaftslandschaft haben. Zudem existiert eine nennenswerte Organisierung der Lohnabhängigen noch nicht. Wir sollten uns als linke Arbeiterinnen und Arbeiter gerade deswegen, wenn möglich, einmischen.

Ist das teilweise Zurückrudern der Ampel bei den Agrarhilfen ein Schachzug, um dem Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen? Oder geht es um viel mehr als nur um Steuervergünstigungen?

Die Streichungen waren nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Teilrücknahme wird am Frust der Bäuerinnen und Bauern vermutlich wenig ändern, weil die Ursachen tiefer liegen. Neben bereits beschriebenen Arbeitsbedingungen, steigt zunehmend der gesellschaftliche Druck auf die Landwirtschaft nach ökologischeren Anbauweisen und artgerechter Tierhaltung. Leider ist dieser Umbau für die Betriebe finanziell oft nicht tragbar. Dieser Missstand äußert sich unter anderem im Höfesterben. In den vergangenen 15 Jahren hat mehr als jeder dritte landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben. Darüber hinaus äußert sich diese Misere in einer weiteren Prekarisierung der Branche, worunter natürlich als erstes die Lohnabhängigen, insbesondere migrantische Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter leiden.