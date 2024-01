Gil Cohen Magen/IMAGO Apokalypse Gaza: Blick auf den zerstörten Norden des Küstenstreifens vom Süden Israels aus (4. Januar)

Seit 93 Tagen führen die israelischen Streitkräfte Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens. Fast 23.000 Menschen haben sie bisher schon getötet – 247 im Tagesdurchschnitt. Am Sonntag meldete das Gesundheitsministerium in Gaza, innerhalb der letzten 24 Stunden seien mindestens 113 Menschen getötet worden. 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets, das nur halb so groß ist wie Hamburg, wurden mindestens einmal vertrieben.

Zur Frage, wie lange das noch so weitergehen soll, kommen aus Jerusalem Antworten, die sich zu widersprechen scheinen. Neben Prognosen einer noch zu erwartenden Kriegsdauer von mehreren Monaten bis zu einem Jahr gibt es auch Erfolgsmeldungen. So behauptete der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Sonnabend, das »militärische Gerüst« der Hamas und ihre »Kommandostrukturen« im Nordteil des Gazastreifens seien schon »völlig demontiert«. Palästinensische Kämpfer würden dort »nur noch sporadisch« und »ohne Führung« operieren.

Gleichzeitig bekräftigte Premierminister Benjamin Netanjahu seine Absicht, den Krieg ohne zeitliche Begrenzung »bis zum vollständigen Sieg« fortführen zu lassen, »um die Hamas zu eliminieren, unsere Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass Gaza nicht länger eine Bedrohung für Israel darstellt«. Aber gerade auch für die Israelis, die am 7. Oktober von Leuten der Hamas und ihrer Verbündeten gefangengenommen wurden und im Gazastreifen festgehalten werden, bietet die Fortsetzung der extremen Kriegführung und das gezielte Töten palästinensischer Kommandeure und Politiker kaum noch Hoffnung auf Rettung.

Alexandre Meneghini/REUTERS Demonstration gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Tel Aviv (6. Januar)

Unter diesen Umständen wächst die Zahl der Israelis, die eine Waffenruhe für Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch und sofortige Neuwahlen zur Ablösung der Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten fordern. An diesem Wochenende waren es 20.000 Demonstranten auf dem Habima-Platz in Tel Aviv und in der Umgebung von Netanjahus Privatresidenz in Caesarea am Mittelmeer.

Das Ende des Krieges würde der Premierminister, gegen den ein Strafgerichtsprozess wegen Betrug, Bestechung und Veruntreuung läuft und der aussichtslose Umfrageergebnisse einstecken muss, politisch nicht überleben. Und so lässt Netanjahu den Krieg fortsetzen – nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im besetzten palästinensischen Westjordanland. Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen mit Luftunterstützung gegen die Stadt Dschenin wurden sieben Menschen getötet. Sie seien zwischen 18 und 29 Jahre alt gewesen, teilte die palästinensische Gesundheitsbehörde in Ramallah am Sonntag mit. Demnach traf der Luftangriff eine Bürgerversammlung.

Nicht zuletzt die Gefahr einer geographischen Ausweitung der Kämpfe auf andere Teile der Region trieb US-Außenminister Antony Blinken am Wochenende zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in den Nahen Osten. Wieder einmal versuchte er, der israelischen Regierung den Gedanken nahezubringen, dass die militärischen Operationen darauf ausgerichtet werden müssten, weniger Opfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verursachen und mehr humanitäre Hilfe, insbesondere die Lieferung von Lebensmitteln in den Gazastreifen, zuzulassen. Solange Washington aber keinerlei Druck auf Netanjahu ausübt und die umfangreichen Waffen- und Munitionslieferungen unvermindert weiterlaufen, ist mit praktischen Ergebnissen der diplomatischen Überredungsversuche nicht zu rechnen.