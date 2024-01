Dieter Bauer/imago Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit: Zeitgenössische Literatur (Symbolbild)

Viereinhalb Jahre hat die Erfurter Schriftstellerin Emma Braslavsky an »Erdling« gearbeitet. Ähnlich viel Zeit könnte man aufwenden, um allen literarischen Anspielungen nachzuforschen, allen naturwissenschaftlichen Gedankengängen nachzugehen und allen Bezügen zur deutschen Geistesgeschichte unter besonderer Berücksichtigung politisch heikler Äußerungen großer Autoren gerecht zu werden, die in ihrem neuen Roman vorkommen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen schließen zu diesem Zweck mit einer Literaturliste, »Erdling« mit einer »Danksagung statt einer Bibliographie«. Hier berichtet die Autorin auf acht Seiten von ihrer Lesereise, deren Stationen sich in der Erzählung wiederfinden: die Namen bzw. Werke vieler kleiner Schriftsteller (beispielsweise Reiner Elmar Feistles futuristischer Roman »Aldebaran«) und vieler großer Wissenschaftler, darunter Heisenberg, Einstein, Schrödinger, Alexander von Humboldt, Karl Marx oder Hannah Arendt.

Ich-Erzählerin Emma (!) Erdling, die sich fluiderweise auch »Andreas von Erdling« nennt, ist Mitte 30 und sowohl Privatdetektivin als auch ständig pleite. Sie residiert zwar in einem noblen Berliner Bezirk, hat aber keinerlei Aufträge. Sie benötigt auch keine, da ihre steinalte Tante Prof. Dr. Klara Erdling, einst Dozentin für Logik, Sprachphilosophie und namengemäß vernünftige Klarheit, ihr immer etwas zusteckt – jedenfalls, bis sie stirbt und aus dem Roman auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Bevor letzteres geschieht, betritt wie in einem ziemlich normalen Detektivroman doch ein Klient das Büro: Oskar Lafontaine. Sein Auftrag: seine plötzlich und unerwartet verschwundene Ehefrau finden.

Das ist die Ausgangssituation für einen ziemlich unnormalen Roman, der insofern als politisch gefärbte Science-Fiction einsortiert werden kann, als Sahra Wagenknecht die Außerirdische der bundesdeutschen Politik ist. Prompt stellt sich weniger das Problem, sie irgendwo im Land zu finden, als die Frage, ob sie nicht von Aliens entführt wurde oder sich auf eigene Rechnung in den Weiten des Weltalls herumtreibt – oder ob die Unzeitgemäße sogar eine Zeitreise macht und sich unbestimmt im 19. oder 20. Jahrhundert tummelt.

Damit hebt auch Emma Erdling ab und wird auf die lange Traditionsspur der nahezu vergessenen deutschen Science-Fiction gesetzt, die sie in den fast unendlichen Weiten der Literaturgeschichte zu Autoren wie Kurd Laßwitz und Paul Scheerbart, zu Denkern wie Johannes Kepler und zum ebenso ernst genommenen Erfinder der irren Welteistheorie, Hanns Hörbiger, führt und Emma Braslavsky nebenbei Gelegenheit gibt, weitere Namen zu droppen wie Ernst Jünger, André Breton, Franz Werfel usw. usf., damit jede Station ihrer langen Lesereise einen Platz im Buch hat.

Einer stringenten Route folgt die Tour nicht. Die vorgebliche Suche nach Sahra Wagenknecht gibt nur lose die Richtung vor, und die sehr bald von irgendwo eintreffenden beiden Reiseleiter – eine patente Angelika, in deren Namen der »Engel« steckt, und der einst politisch mindestens umstrittene, wie die Erzählerfigur sexuell wandlungsfähige Schriftsteller Hanns Heinz Ewers – tun nichts anderes, als Emma bzw. deren andres Ich Andreas auf der Reise hierhin und dorthin und wohin auch immer zu führen.

Das geht durch Raum und Zeit – sogar Oskar Lafontaine taucht wieder im Büro auf und erteilt seinen Auftrag ein zweites Mal –, mischt objektive Realität und dichterische Fiktion, Welt und Traumlandschaft, Wissenschaft und Esoterik, Geschlecht und Identität etc. und bleibt doch immer in der komplexen deutschen Geistesgeschichte und Seelenlandschaft, ohne eine Lösung zu finden oder gar Erlösung von dieser deutschen Melange aus Genie und Irrsinn.

Nach 400 Seiten stellt sich die Frage: Hat sich die Reise gelohnt? Auch Emma stellt sie, als sie am Ende in die »chronologisch verstandene Welt« zurückgekehrt ist. »Reichlich Belehrungen hatte ich über mich ergehen lassen müssen«, fasst die oder der Erdling auf der letzten Seite den Inhalt in einem Satz zusammen und zieht ein ernüchterndes Fazit: »Warum sollte ich mir von Hirngespinsten irgend etwas einreden lassen?« Die Antwort hätte sie lange vorher geben können.