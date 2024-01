Der deutsche Schauspieler Hendrik Arnst ist tot. Er verstarb am Dienstag im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin am Donnerstag abend mitteilte. Arnst wurde am 7. Mai 1950 in Weimar geboren und gehörte von 1994 bis 2012 fest zum Ensemble des Theaters. Zudem war er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen wie dem »Tatort«, »Polizeiruf 110« und dem Kriegsdrama »Duell – Enemy at the Gates« zu sehen. »Hendrik Arnst war ein Vollblutschauspieler, er gab entweder 100 Prozent oder gar nichts. Über Assoziationen suchte er auf der Bühne die Wahrhaftigkeit«, schrieb die Volksbühne. (dpa/jW)