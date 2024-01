BRIGANI-ART/imago »Divine intervention / Always my intention« ­– Bryan Ferry im November 1988 im ICC Berlin

Bryan Ferry, der so weltgewandte wie weltüberdrüssige Dandy par excellence, ist nicht der entschlussfreudigsten Menschen einer. Er überlegt, zaudert, stellt in Frage, überlegt es sich wieder anders. Und je mehr theoretische Möglichkeiten er hat, desto mehr wird er von unwichtigen Details in eine Optionsparalyse getrieben. Was die langen Abstände zwischen seinen Soloalben erklärt: Er verzettelt sich so lange im Entweder-oder, bis er völlig den Faden verliert. Dann geht er vermutlich erstmal zu seinem Schneider, lässt sich einen neuen Anzug machen, nimmt ein Album mit Coverversionen auf (wie 1974 »Another Place, Another Time« oder 1993 »Taxi«), um den Kopf freizubekommen, und fängt noch mal von vorne an.

Als interessierter Beobachter seiner Karriere fragt man sich natürlich: Wie klangen all diese abgebrochenen Anfänge? Lässt sich nachvollziehen, wo er sich verrannte? Hat er sich zu Recht entschieden, noch mal bei null zu starten? Die Drei-CD-Box seines 1994er Albums »Mamouna« gewährt jetzt einen Einblick in den Schaffensprozess des Mannes, der mit seiner Band Roxy Music in den 1970ern die Musikwelt zunächst mit anarchisch-postmodernem Experimentalpop verwirrte, um dann nach und nach zum Inbegriff zeitloser Eleganz zu mutieren. Bahnbrechende Erkenntnisse waren nicht zu erwarten: Mit dem letzten Roxy-Music-Album »Avalon« hatte er 1982 den Blueprint für den Rest seiner Karriere gefunden. Das Konzept wurde nur noch leicht variiert und mal besser, mal schlechter umgesetzt. »Mamouna«, das bei Erscheinen mehr oder weniger als »ein weiteres Bryan-Ferry-Album« abgehakt wurde, ist vielleicht die beste Umsetzung nach »Avalon«.

Erstmalig arbeitet er wieder mit Brian Eno zusammen, dem Experimentator der ersten beiden Roxy-Alben, die Bandkollegen Andy Mackay (Saxofon) und Phil Manzanera (Gitarre) lassen sich hier und da blicken, und Robin Trower (der Gitarrist von Procol Harum) hat produziert. Trowers beste Idee war es, Ferrys brüchiger werdende Stimme im Mix weiter nach vorne zu rücken, was den Eindruck von Fin-de-siècle-Ennui, der seine Aura seit mehr als einem Jahrzehnt ausmachte, noch verstärkte. Zudem zeichnet sich das Album durch eine Lust am Experiment im Kleinen aus. Nichts Weltbewegendes und Verstörendes wie noch zu frühen Roxy-Tagen, aber der erkennbare Wille zu ungewöhnlichen Klangtexturen zieht sich durch das ganze Album. Drohte sein Konzept Ende der 1980er langsam in routinierter Perfektion zu ersticken, schien hier Ferrys Kreativität wiedererwacht.

Die »Mamouna«-Box enthält, neben dem namensgebenden Album, das zuvor fertiggestellte, angekündigte und wieder zurückgezogene »Horoscope« sowie frühe Demos, die zum Teil noch aus den späten 1980ern stammen. Und wenn man sich »Horoscope« anhört, kann man sich ziemlich gut vorstellen, was in Ferrys »Führerhauptquartier«, wie er sein Studio in einem unbedachten Moment mal nannte, vorging: »Sagt mal, das Album, das wir letzte Woche ans Label geschickt haben – holt das mal zurück.«

»Wieso, was ist denn damit?«

»Ich weiß es nicht. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an.«

»Wir haben jetzt sechs Jahre lang dran gearbeitet …«

»Egal. Hol es zurück. Und dann mach mir mal einen Termin beim Schneider.«

Ferry nahm dann zur Erholung das gelungene Coveralbum »Taxi« auf und setzte sich mit freiem Kopf noch mal an die Songs. Die Unterschiede zwischen »Horoscope« und »Mamouna« sind nicht gigantisch, aber Gott und der Teufel stecken bekanntlich beide im Detail. Vier Songs, die später auf »Mamouna« erschienen, finden sich schon auf »Horoscope«, zwei weitere Stücke veröffentlichte er auf späteren Alben. Dazu kommt noch der Song »Raga«, der einem auch vage vertraut vorkommt, sowie eine fehlgeleitete Version des grandiosen Roxy-Klassikers »Mother of Pearl« (1973 vom Album »Stranded«).

Die Box ist also keine Schatztruhe unveröffentlichter Songs. Sie macht aber deutlich, warum Ferry »Horoscope« verwarf: Der Funke, der »Mamouna« funktionieren lässt, fehlt hier. Die Stimme etwas tiefer im Mix, die Drums etwas weiter vorne, weniger Überraschungen in den Texturen – schon stimmt die Balance nicht mehr. Aufschlussreich ist auch die dritte CD mit den Demoversionen. Strukturell waren die Stücke bereits fertig, als sie Ferrys Kopf verließen. Der ganze Rest, die jahrelange Frickelei, bestand dann darin, das klangliche Ambiente zu finden, das ihm vage vorschwebte. Otto Normalhörer würde den Unterschied wahrscheinlich nicht einmal hören. Aber vielleicht würde er ihn fühlen. Auf jeden Fall folgte Ferry zu Recht seiner Intuition. Sein Gefühl für die Nuancen von Leben und Kunst war noch intakt. Auch wenn die Box kaum grundlegend Neues bietet: Sie ist hübsch gemacht und kostet nicht viel mehr als eine normale CD. Also ein feines (verspätetes) Geschenk für Pophistoriker.