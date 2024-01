Sina Schuldt/dpa Spielsucht durch Online-Games gilt weltweit als Problem. China setzt auf Restriktionen und Aufklärung

Chinas Industrie für Videospiele ist ein Hunderte Milliarden US-Dollar schwerer Wirtschaftssektor. Kehrseite dieser Medaille ist, dass laut dem Nachrichtenportal Caixin Global etwa 20 Prozent der Minderjährigen spielsüchtig sind. Seit Jahren versucht die Regierung, diese Entwicklung aufzuhalten. Doch Appelle an Eltern oder Spielehersteller verhallten. Vor zwei Jahren reagierte der Staat härter und verfügte harte Einschnitte. Das ist nicht ohne Wirkung geblieben.

Am 25. Dezember genehmigte die Regulierungsbehörde nach einer achtmonatigen Pause zwar 105 einheimische Spiele und lizenzierte 40 importierte Titel. Doch bereits drei Tage zuvor hatte sie neue Restriktionen verfügt, worauf der Marktwert der führenden Hersteller Tencent Holding (Shenzhen) und Net-Ease Inc. um mehrere Milliarden Dollar einbrach.

Die Maßnahmen richten sich vor allem gegen manipulative Praktiken, die die mehrheitlich jüngeren Spieler verführen, mehr Geld und Zeit online zu vergeuden – insbesondere per Smartphone. So ist es jetzt untersagt, Spielerduelle zu erzwingen oder häufiges Einloggen zu belohnen. Außerdem müssen nun Höchstbeträge festgelegt werden, bis zu denen Spieler ihre Konten unabhängig von ihrem Alter aufladen können, um im Spiel per sogenannter Mikrotransaktionen Geld auszugeben. Zudem sind nun Pop-up-Warnungen für »irrationales Verhalten« verpflichtend.

Zuvor hatte die National Press and Publication Administration (NPPA) im April neue Spiele zugelassen. Unter den 60 Titeln war allerdings kein einziges der beiden Marktführer Tencent und Net-Ease. Die Zulassungspause wurde als Teil des Vorgehens zur Bekämpfung der Spielsucht Minderjähriger angesehen. Bereits 2022 hatte die Behörde eine solche verfügt, 2018 sogar eine zehn Monate lange. Dies hatten viele Anbieter aus dem Geschäft getrieben: Zwischen Juli und Dezember 2022 mussten 140.000 Unternehmen aufgeben, so die Umfrageplattform Tianyancha – 2020 waren es nur 18.000.

Bereits 2021 hatten gleich vier Regulationsbehörden den zehn mächtigsten Internetkonzernen wie Alibaba, Tencent, Meituan und Didi Leitlinien verordnet, Arbeitsrechte in der Webökonomie (zum Beispiel Gig-Arbeit mit kurzzeitigen, schlechtbezahlten Jobs) besser zu gewährleisten. Sie sollten die Einkommensverteilung verändern, für Ruhezeiten sorgen, Arbeitszeiten klären und die Sicherheit optimieren. Die Cyberspace Administration of China (CAC) gab zur gleichen Zeit eine 30 Punkte umfassende Algorithmenleitlinien für Anwendungen wie Aggregation, Suchfilterung und personalisierte Empfehlungen heraus.

»Geistiges Opium entgiften« titelte die Economic Information ­Daily am 1. September 2021: Rigoros wurde für Jugendliche die Zeit des Onlinespielens beschränkt: auf drei Stunden pro Woche. Frühere Leitlinien aus dem Jahr 2018 hätten sich als wirkungslos erwiesen. Tencent erklärte daraufhin umgehend, Kinder unter zwölf Jahren vom bezahlten Spielen auszuschließen. Außerdem werde man die Spielzeit auf eine Stunde bzw. zwei Stunden pro Woche während der Ferien beschränken.

Daneben hatte im Oktober 2021 die CAC ein Schlupfloch geschlossen, das Kindern erlaubte, Onlinespielebeschränkungen zu umgehen, indem sie die Registrierung unter echtem Namen strikter umsetzte und Händler ins Visier nahm, die an Minderjährige Konten verliehen oder verkauften.

Die China Association of Performing Arts, zu der Theatergesellschaften, Schauspieler und Regisseure gehören, forderte auf einem Treffen mit den Betreibern von 14 Onlineplattformen, die Nutzer auf »positive Inhalte« zu orientieren, statt »obszöne, gewalttätige oder gewinnanbetende Inhalte« in den Blickpunkt zu stellen. Die Plattformen gingen eine Selbstverpflichtung ein, »Inhalte zu unterstützten, die aktiv sozialistische Grundwerte und die traditionelle chinesische Kultur fördern«.

Die Verschärfung der Nutzerregeln hatte 2021 den US-Riesen Epic Games (zweitgrößter Aktionär von Tencent) veranlasst, die 2018 eingeführte chinesische Version des weltweit populärsten Spiels »Fortnite« zum 31. Oktober vom chinesischen Markt zu nehmen. Diese Version durfte nämlich keine Mikrotransaktionen innerhalb des Spiels anbieten, und seit August 2021 war die Zeit für Minderjährige drastisch auf drei Stunden pro Woche beschränkt worden. Das war keine profitable Perspektive für Epic Games.

2022 gingen erstmals seit 2003 die Einnahmen aus Handyspielen (die drei Viertel des Umsatzes ausmachen) zurück – um 14 Prozent. Die Gesamteinnahmen der Branche schrumpften im Vergleich zu 2021 um zehn Prozent auf umgerechnet 40,1 Milliarden US-Dollar, während die Zahl der Spieler geringfügig um 0,3 Prozent auf 664 Millionen sank, wie die halbamtliche China Audio-Video and Digital Publishing Association mitteilte.