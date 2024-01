Seebrücke: Komplettversagen der deutschen Politik in Afghanistan

Stefan Boness/IPON Kundgebung vom Flüchtlingsrat Berlin, Pro Asyl, Medico Mondiale und anderen NGOs in Berlin (August 2022)

Die Hilfsorganisation Seebrücke teilte am Freitag zu aktuellen Enthüllungen über den Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan mit:

Eine neue Recherche der Zeit vom 3. Januar 2024 zeigt, dass die Warnungen vor der Einnahme Kabuls durch die Taliban im August 2021 monatelang bekannt waren und von deutschen Behörden und Ministerien ignoriert oder verschleiert wurden. Die Folgen waren ein abrupter Abzug des deutschen Militärs aus Afghanistan und misslungene Evakuierungen von Ortskräften und besonders gefährdeten Personengruppen. Dazu Johannes Rückerl von der Seebrücke: »Das Desaster von Kabul entstand nicht aus Unwissenheit, sondern aus politischer Feigheit, eiskaltem Kalkül und einem Komplettversagen der deutschen Politik. Die Ignoranz der Merkel-Regierung trieb Tausende Ortskräfte in die Fänge der Taliban und damit in den sicheren Tod.«

»Das Versagen reicht von nicht weitergereichten Informationen und verschleppten Warnungen bis zur systematischen Verzögerung der Evakuierungen. Eine Politik des kalkulierten Desinteresses hat eine humanitäre Katastrophe verursacht, wie sie selten in der Geschichte zu finden ist. Deutsche Politiker*innen tragen Blut an ihren Händen und zur Belohnung werden sie in die denkbar höchsten Stellen des deutschen Staates befördert. Wir fordern eine umfassende juristische Aufarbeitung dieses Verbrechens und die sofortige Entlassung aller Verantwortlichen«, so Maria Sonnek von der Seebrücke weiter.

Bis heute wurden 5.347 Menschen, davon 216 Ortskräfte, evakuiert. Gemäß offiziellen Zahlen warten weiterhin 12.000 Menschen auf eine Evakuierung, die tatsächliche Zahl wird um ein Fünffaches höher geschätzt. Gleichzeitig verschlechtert sich die humanitäre Lage in Afghanistan im Akkordtempo. »Seit über zwei Jahren fordern wir entschieden die Evakuierung aller besonders vulnerablen Menschen aus Afghanistan. Das Versagen hat die Ampel-Koalition geerbt und in beinahe merkelscher Manier weiter verwaltet und Wurzeln schlagen lassen. Ein versprochenes Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Gruppen wurde monatelang verschleppt, um dann halbherzig und ohne Handlungsanweisungen umgesetzt zu werden. Die Folge: Bis heute sind lediglich 13 Personen in Deutschland angekommen. In welcher Welt entspricht das der deutschen Verantwortung«, fragt Jan Behrends von der Seebrücke.

Das Bündnis »Wir haben es satt!« kündigte am Freitag seine nächste Großdemonstration in Berlin an:

Unter dem Motto »Gutes Essen braucht Zukunft!« werden am 20. Januar Bäuer*innen und Zivilgesellschaft gemeinsam und demokratisch für Höfe und Klima, gegen Gentechnik und Patente demonstrieren. Die Übergabe der bäuerlichen Protestnote am Vormittag der Demo sendet ein starkes Signal an die Regierung und die internationalen Gäste der Agrarministerkonferenz. Mittags führen die Bäuer*innen den Demonstrationszug mit ihren Traktoren an. (…) Auf dem Weg von der SPD-Parteizentrale bis zum Kanzleramt distanzieren sie sich dabei klar von Populismus, Gewalt, rechter Hetze und Rassismus. Das »Wir haben es satt!«-Bündnis, dem rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft angehören, fordert ein Ende der politischen Lippenbekenntnisse. Für Klima-, Tier- und Artenschutz sowie Ernährungssicherheit muss endlich schneller und entschiedener gehandelt werden. (…)