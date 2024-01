Andreas Stroh/IMAGO Die GL arbeitet eng mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) zusammen (Wien, 28.9.2023)

Für die bevorstehenden Arbeiterkammerwahlen in Österreich tritt in Tirol auch die Gewerkschaftliche Linke, GL, an. Worum handelt es sich bei der GL genau?

Die GL ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Menschen in Fabriken, Betrieben, von Angestellten unterschiedlicher Herkunft, die etwas verändern wollen. Das Bündnis entstand 2019 aus einem Projekt für die Arbeiterkammerwahlen, kurz AK-Wahlen, gemeinsam mit der Alternativen Liste, der AL. Diese hatte in Innsbruck schon ein Gemeinderatsmandat. Wir haben damals den Einzug verpasst, sind in den fünf Jahren aber gewachsen.

Auf welche Stärke denn?

Wir haben rund 20 Betriebsräte, die mit uns zusammenarbeiten und sind im Tiroler Landesvorstand des Österreichischen Gewerkschaftsbunds vertreten. Neben der betrieblichen Vertretung sind wir auch auf der Straße aktiv und unterstützen Menschen, wenn es um Arbeiterrechte und Preissteigerungen geht.

Mit welchen Forderungen gehen Sie in die Betriebe und auf die Straße?

Zentral sind für uns Existenzsicherung, Erholungszeiten, Verteilungsgerechtigkeit und Unterstützung für Gesundheit und Pflege. Daneben fordern wir ein wertgesichertes Mindestgehalt von 2.400 Euro sowie eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Die wichtigsten Themen sind Gleichstellung, Sozialstaat, Gesundheit und Chancengleichheit. Für die Mehrheit wollen wir mehr, weil es davon mittlerweile zuwenig gibt.

Und wie können die AK-Wahlen etwas in diese Richtung verändern?

Die Arbeiterkammer macht aktuell vor allem Beratung und Service, könnte aber auch eine politische und rechtliche Vertretung werden. Sie hat die Möglichkeit, Forderungen an die Regierung zu stellen. Die Kammer hat eine Pflichtmitgliedschaft, dadurch hat sie viele Mitglieder, die Beiträge zahlen. Wir wollen darüber informieren, was mit den Beiträgen passiert.

In Tirol treten zwei linke Listen an, in Wien womöglich drei. Alle wollen nach eigenen Angaben »die Menschen informieren«. Wieso tun Sie sich nicht zusammen?

Es ist für mich schwierig, über andere Organisationen zu sprechen. Wir haben in den letzten zwei Jahren versucht, uns zu vernetzen. Daher unterstützen viele Vereine und Einzelpersonen unseren Antritt – unsere Liste hat immerhin 64 Kandidaten. Man braucht sich nicht vor Konkurrenz zu fürchten, erst recht nicht vor Organisationen, die eine ähnliche Grundhaltung vertreten. Aktuell gehen wir von einer Wahlbeteiligung von rund 33 Prozent aus, da ist jeder, der die Leute zu den Wahlen mobilisiert, wichtig. Es muss stets um das gemeinsame Ziel gehen, auch wenn man nicht gemeinsam antritt.

Sie sind auch im Landesvorstand des Gewerkschaftlichen Linksblock, GLB. Wie lautet Ihr Resümee der diesjährigen Tarifrunde in Österreich?

Ich sehe diese sehr kritisch. Wir haben schon wieder einen Verlust der Reallöhne. Die Abschlüsse blieben unter der rollierenden Inflation (Durchschnitt der letzten zwölf monatlichen Inflationsraten, jW). GLB-Mitglieder waren im großen Verhandlungsteam im Sozialbereich und haben gute Arbeit geleistet. Es braucht aber mehr Bewusstsein, konsequent und branchenübergreifend Druck auszuüben. Sozialbereich und Handel hätten ihre Kämpfe zusammenschließen müssen, um auf der Straße mehr Mobilisierungskraft zu haben.

Zuletzt mehrten sich die Arbeitskämpfe in Österreich. In Betrieben wird gestreikt, und seit Frühjahr protestieren die Freizeitpädagogen. Sie werden dabei von der kommunistischen »Komintern« unterstützt. Warum ist der GLB hingegen in diesen Arbeitskämpfen kaum sichtbar?

Was bedeutet denn Sichtbarkeit? Geht es darum, einfach bei Kundgebungen zu stehen? Selbstverständlich muss mehr getan werden. Aber unsere Arbeit ist hauptsächlich ehrenamtlich. In Tirol haben wir einen Fokus auf den Pflegebereich und sind hier sehr aktiv. Ich sehe aber auch die Unterstützung der Kollegen in den Betrieben.