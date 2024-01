Mamoun Wazwaz/APAimages/imago Tod in israelischer Gefangenschaft: Trauer um die 68jährige Saadia Matar in Hebron (11.8.2022)

Auch vom Gazakrieg sind Frauen auf besondere Weise betroffen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, werden allein im israelischen Gefängnis von Damun 51 weibliche Inhaftierte aus dem Küstenstreifen gefangengehalten. Ihre Namen veröffentlichten am gleichen Tag die Kommission für die Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen und die Palästinensische Gefangenenvereinigung (PPS). Unter den inhaftierten Frauen befänden sich demnach auch einige Minderjährige.

Die Gesamtzahl der inhaftierten Frauen aus Gaza sei aber sicher wesentlich höher, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Kommission und der PPS. Israel gebe aber weder die Namen noch andere Daten derjenigen Frauen preis, die in anderen Gefängnissen einsäßen. Anwälte und Menschenrechtsorganisationen dürften sie nicht besuchen. Auch dem Internationalen Roten Kreuz werde der Zugang verweigert. Deshalb sei nichts über den Gesundheitszustand oder den Aufenthaltsort der Frauen bekannt. Ihre Familien verblieben in Ungewissheit, während die Inhaftierten vermutlich nichts über das Schicksal ihrer Angehörigen im zerbombten Gazastreifen erführen.

Der in Genf ansässige Euromed Human Rights Monitor wies am 26. Dezember auf seiner Internetseite darauf hin, dass Israel nach internationalem Recht verpflichtet sei, die Namen und Aufenthaltsorte der inhaftierten Frauen offenzulegen. Darunter sei eine über 80jährige. Die israelische Internetseite »NGO Monitor« wirft der Genfer Organisation vor, Propaganda für die Hamas zu verbreiten und Israel zu dämonisieren. Allerdings hat der Euromed Monitor in der Vergangenheit die Hamas kritisiert, zum Beispiel, weil sie in Gaza das Versammlungsrecht missachte.

»Nach Informationen von Euromed Monitor hat die israelische Armee in den vergangenen Tagen Hunderte Palästinenser im Viertel Scheich Radwan in Gaza-Stadt festgenommen. Dabei sind Dutzende Frauen, die ins Jarmuk-Stadion gebracht wurden«, berichtete die NGO am 26. Dezember. Dort seien die Frauen von Soldaten durchsucht worden, wobei denjenigen, die nach strengen islamischen Regeln gekleidet waren, Gesichtsschleier und Kopftücher abgenommen worden seien. »Die weiblichen Gefangenen wurden erniedrigender Behandlung ausgesetzt, unter anderem Schlägen und Beleidigungen, Leibesvisitationen, Isolation und dem Entzug der grundlegendsten Rechte«, sagte ein Anwalt der palästinensischen Kommission für die Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen laut WAFA vom 17. Dezember. Euromed Monitor hätten Zeugenaussagen erreicht, die bestätigten, dass weiblichen Häftlingen mit Vergewaltigung gedroht werde.

»Männliche Palästinenser, auch Kinder im Alter von zehn Jahren und ältere Menschen über 70, wurden gezwungen, ihre Kleidung außer ihrer Unterwäsche auszuziehen und sich in demütigender Weise vor den im selben Stadion inhaftierten Frauen aufzustellen«, berichtete Euromed Monitor. Eine Gefangene soll in einem israelischen Militärlaster zusammen mit einer Gruppe halbnackter palästinensischer Männer transportiert worden sein. »Das israelische Militär hat absichtlich schockierendes Filmmaterial und Fotos veröffentlicht und dabei palästinensische Häftlinge – sowohl männliche als auch weibliche Zivilisten – unter erniedrigenden Bedingungen gezeigt. Das ist ein Versuch, Palästinenser zu entmenschlichen und ihnen ihre Würde zu nehmen.« Schon am 9. Dezember hatte Haaretz berichtet, dass seit Kriegsbeginn neun Palästinenser in der Haft gestorben seien.

Israel steht seit dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober unter dem Verdacht, willkürlich Menschen in Gaza, der Westbank und im besetzten Ostjerusalem zu verhaften und zu verschleppen, um sie später gegen von der Hamas verschleppte Geiseln austauschen zu können. Die 22jährige Aktivistin Ahed Tamimi, deren Porträt zahlreiche Hauswände und Mauern in der Westbank ziert, wurde beispielsweise am 29. November im Zuge des Austauschs von Gefangenen wieder freigelassen – nur rund drei Wochen nach ihrer Festnahme. Der Grund ihrer Verhaftung war zweifelhaft. Angeblich soll sie in den sozialen Medien zum Mord an israelischen Siedlern aufgerufen haben. Ihre Mutter hatte den Vorwurf umgehend zurückgewiesen. Der inkriminierte Account sei ein Fake, er gehöre nicht ihrer Tochter.