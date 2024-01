Federico Gambarini/dpa Augen zu und durch: Kunde vor Alkoholregalen bei Lidl

Preisbereinigt habe der Einzelhandel im vergangenen Jahr 3,1 Prozent weniger Umsatz als 2022 erwirtschaftet, gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag bekannt. Das nominale Plus von 2,4 Prozent gehe auf die inflationsbedingten Preissteigerungen zurück. Außerdem gab es große Unterschiede nach Warensparten. Der Handel mit Textilien, Schuhen und Lederwaren legte im Oktober und November preisbereinigt gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf und Lebensmittel wurden deutlich schlechter abgesetzt. Insgesamt sanken die Umsätze im November 2023 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 2,4 Prozent. Exakte Zahlen für Dezember lagen Destatis diese Woche noch nicht vor, aber die Statistiker wiesen darauf hin, dass es kaum Sondereffekte durch das Weihnachtsgeschäft gegeben haben dürfte, weil Sonderaktionen à la »Black Friday« oder »Cyber Monday« bereits im November stattfanden und bei dieser Gelegenheit viele Geschenke erworben worden seien.

Auch der Lebensmitteleinzelhandel, der sich in der Vergangenheit robust gegenüber allen Krisen gezeigt hatte, büßte im vergangenen Jahr deutlich ein. Hier war die Diskrepanz zwischen den preisbereinigten und den nominalen Umsätzen laut Destatis besonders groß: So lag der Umsatz im November 2023 real um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert, während er ohne Preisbereinigung um 4,3 Prozent wuchs.

Eine Konsumwende sei für die nächste Zeit nicht in Sicht, stellte Alexander Krüger fest, Chefvolkswirt bei der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Andere Sachverständige erkennen erste Hoffnungsschimmer für die Kauflaune, etwa Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), der laut Reuters auf neue Impulse für den privaten Konsum durch die zurückgehende Preissteigerung setzt: »Die Inflationsdynamik in Deutschland ist gebrochen, und die Zeit wirklich hoher Inflationsraten ist vorbei.« So wäre es möglich, dass die Reallöhne nun wieder deutlicher stiegen und die Kaufkraft der Menschen stärkten.

Absurderweise ist gerade die Beschäftigtengruppe vom realen Lohnzuwachs ausgeschlossen, die maßgeblich für die Umsätze im Handel sorgt: Die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel warten seit Frühjahr 2023 auf angemessene Entgelterhöhungen. Die regional geführten Tarifverhandlungen stagnieren seit Monaten. Kurz nach Weihnachten gab es in Hamburg eine Verhandlungsrunde. Sie seien »mit der Hoffnung in das Gespräch gegangen, dass mit dem regionalen Einzelhandelsverband (HDE) ernsthaft nach einer gemeinsamen Lösung für diese schwierige Tarifrunde gesucht würde«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer, die für den Handel zuständig ist. Die Hoffnung habe sich schnell zerschlagen. »Die Arbeitgeber wollten heute in Hamburg von ihrem Vorhaben nicht abrücken, einen Tarifabschluss auf niedrigstem Niveau zu erreichen.« Während Verdi im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Stundenlohn bei einer zwölfmonatigen Laufzeit fordert, bieten die Unternehmen 1,78 Euro plus – für zwei Jahre. »Die schwierige finanzielle Situation ihrer eigenen Beschäftigten lässt die Arbeitgeber kalt«, so Zimmer. Logische Konsequenz seien weitere Streiks, zu denen Verdi die Beschäftigten aufrufen werde, denn höhere Tarifeinkommen seien für sie überlebenswichtig.