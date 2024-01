Joshua Regitz/jW Israelis demonstrierten am Freitag vor dem Auswärtigen Amt in Berlin für Frieden und Diplomatie

US-Außenminister Antony Blinken ist am Donnerstag abend (Ortszeit) zu einer einwöchigen Reise in den Nahen und Mittleren Osten aufgebrochen. Erklärtes Ziel ist es, das Ausufern des Gazakriegs zu einem Flächenbrand, der die gesamte Großregion erfasst, zu verhindern. Die Gefahr, dass es dazu kommt, ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen – durch den israelischen Drohnenmord an Hamas-Vizechef Saleh Al-Aruri in Beirut, den US-Drohnenmord an einem schiitischen Milizenkommandeur in Bagdad sowie die ultimative Drohung der USA, Großbritanniens und zehn weiterer Staaten, darunter Deutschland, die jemenitischen Ansarollah für ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer »zur Rechenschaft« zu ziehen. Die Zeit, die noch für eine nichtkriegerische Lösung im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah zur Verfügung stehe, sei »begrenzt«, warnte der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant am Donnerstag.

Blinken wurde am Freitag zunächst in Istanbul erwartet, wo er über eine etwaige Lieferung von F-16-Kampfjets im Gegenzug für eine Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens verhandeln soll. Am Sonnabend will er in Chania auf Kreta mit Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zusammentreffen. Athen beobachtet die US-Überlegungen, F-16-Jets an seinen Rivalen Ankara zu verkaufen, mit einigem Unmut. In Israel und im Westjordanland wiederum wird Blinken laut Mitteilung seines Ministeriums an den »Bedingungen« arbeiten, die Washington für nötig hält, um eine Zweistaatenlösung umzusetzen. Zudem will er Forderungen aus der israelischen Regierungskoalition nach einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen stoppen.

Blinken wird auf seiner vierten Reise in die Region seit Kriegsbeginn auch in Jordanien, Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. Letztere haben soeben bekräftigt, trotz des Kriegs an ihrem Abraham-Abkommen mit Israel festhalten zu wollen. In Katar stehen wohl auch Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln auf dem Programm.

Davon unabhängig hat Israels Verteidigungsminister Gallant am Donnerstag Pläne für die nächste Phase des Krieges und für die Zeit nach dem Krieg bekanntgegeben. Demnach wollen die israelischen Streitkräfte jetzt im Norden des Gazastreifens zu einem »neuen Kampfansatz« übergehen, während im Süden weiter Jagd auf die Hamas-Führung gemacht werden soll. Nach dem Krieg wird sich Israel demnach die militärische Kontrolle über den Gazastreifen vorbehalten, während es die zivile Verwaltung Palästinensern übertragen will – denjenigen jenseits der Hamas natürlich. Eine noch nicht näher beschriebene Rolle ist Ägypten zugedacht. Der Wiederaufbau des beispiellos zerstörten Gazastreifens wiederum soll von einer multinationalen Allianz geleistet werden. Der Nachkriegsplan ist vom israelischen Kabinett noch nicht diskutiert worden, er widerspricht den Vorstellungen des ultrarechten Flügels der Koalition.