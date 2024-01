jW

Der Beginn des neuen Jahres ist auch immer der Trainingsbeginn vieler Teams. In der Regel geht dann das große Reisen los, da die Vereine nicht dem Risiko des winterlichen Wetters ausgesetzt sein wollen. Und wie es ein Trainingslager so mit sich bringt, braucht man auch Testgegner. Die Auswahl ist in der Regel nicht allzu groß, so dass es zumeist zu Duellen mit Vereinen kommt, die ebenfalls dem Winter entflohen sind. Und so verfiel der altehrwürdige Schweizer Traditionsverein FC St. Gallen der grandiosen Idee, im Trainingslager einen Testkick gegen den deutschen Bundesligisten RB Leipzig zu veranstalten.

RB steht bekanntermaßen für das Wortungetüm »Rasenball«, obwohl jeder weiß, dass es nichts anderes als die Abkürzung für den Markennamen einer Brause ist. Beliebt sind die Rasenballer in Deutschland wie der Kater am Neujahrstag oder alkoholfreier Sekt in der Silvesternacht. Ein Konstrukt, das seinen Ursprung im österreichischen Fuschl am See hat und nicht davor zurückschreckte, klassische Traditionsvereine wie Austria Salzburg auszulöschen oder zumindest, wie in Leipzig, zu verdrängen. Klassische Mitgliederrechte sind hier faktisch ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass man nicht etwa ehrlicherweise in der untersten deutschen Klasse begonnen hat, sondern das Spielrecht in der fünftklassigen Oberliga einem Verein abkaufte und mit viel klebrigem Brausegeld bis in die Champions League kam.

Da erstaunt es mich schon, dass ein Verein mit so langer Tradition wie der FC St. Gallen gegen ein solches Konstrukt freiwillig antreten will. Das sah auch die eigene Fanszene so und forderte die Vereinsführung auf, sich der eigenen Werte zu erinnern und das Spiel abzusagen. Das täte einem Verein wie St. Gallen auch gut, der auf seiner Homepage mit dem Slogan wirbt: »Wir sind Fußballgeschichte.« Wie wäre es statt dessen mit einem Testspiel gegen die neugegründete Austria aus Salzburg oder gegen Lok oder Chemie aus Leipzig? Die spielen zwar alle nicht erstklassig, verkörpern aber Fußball pur mit traditionellen Werten, für die auch grundsätzlich die Schweizer aus St. Gallen stehen.

Jeder Verein und jeder Fan sollte sich immer wieder daran erinnern, dass RB Leipzig nichts weiter ist als ein künstliches Produkt, um Brause zu verkaufen. Nichts, aber auch gar nichts hat dieses Konstrukt mit Fußballkultur und Tradition zu tun. Nichts steht im Fußball für mehr Kommerz als dieses Projekt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.