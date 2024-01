Carina Johansen/IMAGO Im Schnell- und Blitzschach noch immer eine Klasse für sich: Magnus Carlsen (hier bei Norway Chess 2023)

Magnus Carlsen (Norwegen) hat bei den Schnell- und Blitzschachweltmeisterschaften im usbekischen Samarkand seiner Sammlung von WM-Titeln die Nummern 16 und 17 hinzugefügt. Zunächst sicherte er sich bei der vom 26. bis 28. Dezember 2023 mit 202 Teilnehmern ausgetragenen Schnellschach-WM mit einer atemberaubenden Leistung zum fünften Mal die Siegespalme. Der 33jährige Carlsen blieb an allen drei Spieltagen ungeschlagen und erreichte mit sagenhaften sieben Siegen und sechs Remisen zehn Punkte aus 13 Partien. Als entscheidend erwies sich sein strategisch brillanter Schwarzsieg in der zehnten Runde gegen Wladimir Fedossejew. Carlsen avancierte damit zum alleinigen Spitzenreiter und gab die Tabellenspitze bis zum Ende des Turniers nicht mehr ab. Fedossejew sicherte sich schließlich mit 9,5 Punkten die Silbermedaille, wofür ein glücklicher Gewinn gegen Vidit Gujrathi (Indien) in Runde zwölf ausschlaggebend war, während der Chinese Yu Yangyi aus einem ganzen Pulk von Spielern mit neun Zählern auf den Rängen drei bis 14 die beste Wertung aufwies. Für den deutschen Shootingstar Vincent Keymer reichte es am Ende mit 7,5 Punkten zu Platz 46.

Im Turnier der Frauen wurden elf Runden ausgetragen. Nach zehn Durchgängen teilten sich die letzte WM-Herausforderin Lei Tingjie (China) und Anastasija Bodnaruk (Russland) mit acht Punkten die Führung und trennten sich in der finalen Partie bereits nach drei Zügen unentschieden. Unter den Verfolgerinnen gewann die Weltranglistenzweite Koneru Humpy (Indien) gegen Kateryna Lagno (Russland) und schloss damit mit 8,5 aus elf zu den beiden Führenden auf. Die Weltmeisterin musste nun im einem Blitzstechen ermittelt werden, für das sich nur die beiden Wertungsbesten Bodnaruk und Humpy qualifizierten, während Lei Tingjie mit der Bronzemedaille Vorlieb nehmen musste. Nach dramatischem Verlauf brachte erst die vierte Blitzpartie die Entscheidung, in der Humpy in Gewinnstellung die Zeit überschritt. Die Außenseiterin Anastasija Bodnaruk wurde überraschend Weltmeisterin. Dinara Wagner landete mit sieben Punkten unter insgesamt 117 Spielerinnen auf dem 25. Platz.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Magnus Carlsen gewinnt mit 46…Lxc4+! einen Bauern und knüpft ein Mattnetz um den weißen König

Die Blitzschach-WM am 29. und 30. Dezember 2023 sah ebenfalls eine beeindruckende Dominanz Magnus Carlsens. In 21 Runden totalisierte er 16 Punkte und verlor nur eine einzige Partie in Durchgang 13 gegen Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich). Ihm folgte mit 15,5 Zählern der Russe Daniil Dubow, der im Feld der 206 Teilnehmer als einziger Spieler ungeschlagen blieb. Er und Jan Nepomnjaschtschi hatten in der elften Runde zu offenkundig ein Remis arrangiert und wurden dafür mit dem Abzug eines halben Punktes bestraft. Anderenfalls hätte Dubow mit Carlsen um den Titel stechen dürfen. Auf dem Bronzerang kam der Russe Wladislaw Artemjew mit 15 Punkten ein. Für Vincent Keymer bedeuteten 13 Punkte am Ende Platz 27.

Im Feld der 118 Frauen wurde die Russin Walentina Gunina mit 14 Punkten aus 17 Partien zur neuen Blitzschachkönigin gekrönt. Sie hatte von Beginn an keinen Zweifel an ihren Ambitionen gelassen und startete mit sieben Siegen. Eine Niederlage in Runde 15 konnte sie nur kurzzeitig bremsen, denn sie gewann in den abschließenden Runden gegen die Weltmeisterin Ju Wenjun (China) und Anna Musytschuk (Ukraine). Mit ebenfalls sehr überzeugenden 13,5 Punkten kam die in Russland geborene und nunmehr für die Schweiz spielende Alexandra Kostenjuk auf dem Silberrang ein, während die Chinesin Jiner Zhu mit 12,5 Zählern den dritten Platz belegte. Für die Deutsche Dinara Wagner reichten 9,5 Punkte zu Platz 33.