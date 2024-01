Revierfoto/IMAGO

Männlich, weiß, 75 Kilogramm schwer – so sieht der ideale Patient aus, zumindest in der medizinischen Forschung. Beipackzettel sind genau so auf diesen Normtyp abgepasst, ebenso OP-Techniken, Dosierungshinweise und sogar die Diagnostik von Krankheiten. Das benachteiligt etliche Gruppen systematisch, die wohl größte unter ihnen sind Frauen. Obwohl viele Fakten dazu lange auf dem Tisch liegen, kommen Veränderungen nur langsam in Gang. Relativ bekannt ist beispielsweise, dass Herzinfarkte bei Frauen andere Symptome auslösen als bei Männern. Die Erkrankung wurde jahrzehntelang fast ausschließlich als männliches Problem angesehen. Mittlerweile muss man davon ausgehen, dass Frauen systematisch zu selten entsprechend diagnostiziert wurden.

Geschlechtsspezifische Unterschiede ziehen sich jedoch durch alle Bereiche der Medizin: So widmete sich der Bayerische Zahnärztetag Mitte Dezember in München ausführlich der geschlechtersensiblen Medizin, die als ein Meilenstein in der Entwicklung zur patientenindividuellen Medizin angesehen wird. Dabei geht man in Prävention, Diagnostik und Therapie davon aus, dass medizinische Fragen sich eben nicht an der Norm orientieren, sondern bei jedem Menschen äußerst spezifisch ausfallen. Auch etliche andere Umstände neben dem Geschlecht müssen berücksichtigt werden, etwa die Klassenzugehörigkeit, soziale Faktoren und die Herkunft.

Geschlechtersensible Medizin und die Schließung des sogenannten Gender-Data-Gap, der geschlechterbezogenen Datenlücke in der Medizin, sorgt somit langfristig für eine bessere Gesundheitsversorgung für alle – auch für Männer, die nicht der Norm entsprechen. Sabine Oertelt-Prigione, Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld, erörterte im Dezember in einem Beitrag für das Magazin der AOK, Gesundheit und Gesellschaft, dass es eben nicht förderlich sei, wenn jede Abweichung vom männlichen, jungen Normkörper als »atypisch« und damit als Erkrankung gelte. Andererseits seien Erkrankungen, die vor allem Frauen betreffen, weniger erforscht und auch weniger ernstgenommen worden, zum Beispiel Endometriose. »Durch geschlechtersensible Medizin wollen wir eine diskriminierungsfreiere Gesundheitsversorgung ermöglichen«, so Oertelt-Prigione.

Zuvor hatte der Deutsche Bundestag im September zwei Anträge der Fraktionen CDU/CSU und Die Linke abgelehnt, in denen mehr Forschung zu Endometriose gefordert wurden. Heidi Reichinnek, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, fragte in ihrer Bundestagsrede, warum die Erforschung einer Krankheit, die in Deutschland rund zwei Millionen Menschen betrifft, so lange dauert. Und warum durchschnittlich zehn Jahre vergehen, bis Frauen wenigstens eine gesicherte Diagnose bekommen, von einer Therapie ganz zu schwiegen. Die Antwort gab sie selbst und brachte damit das Problem auf den Punkt: »Ich weiß die Antwort, Sie wissen die Antwort: Es müssten Männer betroffen sein; dann wäre hier schnell was los. Denn wenn sich Männer jeden Monat vor Schmerzen krümmen würden und ihrem Alltag und Beruf nicht nachgehen könnten, dann wären wir schon deutlich weiter.«

Das stimmt sicherlich, dennoch macht sich auch die Stiftung Männergesundheit für geschlechtersensible Medizin stark. Vorstand Olaf Theuerkauf wies im AOK-Magazin etwa darauf hin, dass »unterschiedliche biologische, genetische und hormonelle Merkmale zwischen Männern und Frauen« Einfluss auf Diagnosen und Therapien haben können. »Hierbei ist insbesondere an psychische Gesundheitsprobleme zu denken, die möglicherweise weniger offensichtlich sind. Eine verstärkte Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der medizinischen Forschung und Praxis ist daher von essentieller Bedeutung.« So ist es etwa richtig, dass Frauen häufiger an Depressionen erkranken. Allerdings gehen Experten bei Männern von einer hohen Dunkelziffer aus.