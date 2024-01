Die US-amerikanische Rockband Rage Against the Machine wird laut Schlagzeuger Brad Wilk vorerst nicht wieder auftreten. »Ich möchte euch wissen lassen, dass RATM (Tim, Zack, Tom und ich) nicht mehr auf Tour gehen oder live spielen werden«, schrieb der Musiker am Donnerstag bei Instagram. Rage Against the Machine hatten sich 1991 in Los Angeles gegründet. Ihr wuchtiger Mix aus Metal, HipHop und Funk mit linksradikalen Texten war Anfang der 80er Jahre so innovativ wie erfolgreich, prägte aber leider auch das unsägliche Nu-Metal-Genre. Nachdem sich RATM im Jahr 2000 aufgelöst hatten, traten sie ab 2011 wieder in Originalbesetzung auf. (dpa/jW)