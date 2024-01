Rojava Information Center Sechs Todesopfer der türkischen Luftangriffe im Norden Syriens sind in Kamischli von Tausenden Menschen verabschiedet worden (26.12.2023)

Nach den verschärften Angriffen der Türkei mit Kampfflugzeugen und Drohnen in den vergangenen Wochen auf die Infrastruktur in Nord- und Ostsyrien appellieren Nichtregierungsorganisationen im offenen Brief an die deutsche Bundesregierung. Was erwarten Sie, da die Ampel doch bislang alle türkischen Angriffe geduldet hat?

Wir erwarten, dass die Regierung und Bundeskanzler Olaf Scholz diese Anschläge auf die Zivilbevölkerung und Infrastruktur in Nord- und Ostsyrien klar verurteilen. Kriegsverbrechen sind nicht hinzunehmen. Wir fordern schnelle Hilfe für den Wiederaufbau der durch die türkischen Angriffe zerstörten Infrastruktur vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bisher helfen nur internationale Nichtregierungsorganisationen mit Spendengeldern. Die Bundesregierung muss sich bei der NATO und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für eine Flugverbotszone einsetzen: über Nord- und Ostsyrien, dem Nordirak und dem jesidischen Siedlungsgebiet in Sengal (Irak, jW). Es darf keinerlei Lieferungen von Waffen oder Drohnenkomponenten an die Türkei geben.

Welche Folgen hatten die Luftangriffe?

Laut dem Rojava Information Center wurden im Jahr 2023 bei türkischen Angriffen 105 Menschen getötet und 123 verletzt. Es mangelt an Wasser, Elektrizität und Gas. Zu den Zielen der Kampfjets und Drohnen gehörten Wasserwerke, Ölraffinerien, Elek­trizitätswerke, sowie Geflüchtetencamps und Krankenhäuser. Auch von deutschen NGO aufgebaute Zentren wurden zerstört; zum Beispiel das Kobani Medical Center, das eine kostenlose Notfallambulanz für die Stadtbevölkerung, eine Ambulanz für Diabetiker und ein Kinderimpfzentrum umfasste. Gegründet hat es der Verein Armut und Gesundheit, gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen. Nach schweren Erdbeben im Februar 2023 war es mit Spendengeld der Kinderhilfe Mesopotamien und der Initiative Kölner Helfen wieder instandgesetzt gesetzt worden. Mit all den Problemen sind die Menschen dort weitgehend allein gelassen.

Sie waren in Kamischli?

Eine Delegation von uns war im Oktober dort. Da nach den Angriffen auf Elektrizitätswerke der Strom ausfiel, mussten umweltschädliche Dieselgeneratoren angeworfen werden. Wir stehen seither im Kontakt mit der stellvertretenden Kovorsitzenden der ökologischen und kommunalen Selbstverwaltung, Bêrîvan Omer, die uns berichtet. Wir waren mit einem Filmteam dort und hatten Kontakt zu dem Filmemacher Mensûr Kerîmiyan, der an der Produktion mehrerer bekannter Spielfilme beteiligt war. Durch einen türkischen Luftangriff wurde er am 24. Dezember getötet. Ein Behandlungszentrum für Dialysepatienten und eine Produktionsstätte für medizinischen Sauerstoff wurden zerstört; beide mit Spendengeldern von deutschen Organisationen errichtet.

Wie argumentieren Sie, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben?

Die Ampelregierung soll dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine Ansage machen. Im Koalitionsvertrag steht, dass sie sich für Werte wie die Verteidigung der Menschenrechte und der Demokratie einsetzen will. Die Selbstverwaltung in Nordostsyrien muss anerkannt werden. Die dschihadistische Miliz »Islamischer Staat« wurde dort von den Volksverteidigungseinheiten YPG/YPJ bis 2019 in unser aller Interesse bekämpft. Doch sie ist nicht verschwunden. Die Selbstverwaltung benötigt viel Geld, um IS-Kämpfer zu resozialisieren, etwa mit aufwendigen Deradikalisierungsprogrammen. Dass Erdoğan die Region durch Angriffe destabilisiert, fördert, dass Menschen sich dort wieder radikalisieren und der IS erstarkt.

Was kann die linke außerparlamentarische Bewegung beitragen, um der Selbstverwaltung in Nordostsyrien zu helfen?

Es ist wichtig, Veranstaltungen zum Thema zu organisieren und Politikerinnen und Politiker darauf anzusprechen. Das hilft auch der Diaspora in der BRD, die den Kontakt nach Rojava hat.