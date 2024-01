Andrew Harnik/AP/dpa Bereits in Stellung gebracht: US-Präsident Biden mit den Amtskollegen Yoon Suk Yeol aus Südkorea und Fumio Kishida aus Japan in Camp David (18.8.2023)

Joseph Biden nannte es einen »Big deal« und ein historisches Meeting: Den Gipfel zwischen den USA, Japan und Südkorea Mitte August in Camp David, dem Rückzugsort des US-Präsidenten. Es war das erste eigenständige Treffen zwischen Führern der drei Staaten überhaupt, das nicht an der Seitenlinie eines internationalen Gipfels stattfand. Jahrelang hatten die USA – mal mehr, mal weniger – versucht, die drei Mächte an den Verhandlungstisch und zu einer stärkeren Zusammenarbeit zu bewegen, um die westliche Allianz gegen China zu stärken. Doch der Streit um die Interpretation der japanischen Kriegsverbrechen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatte eine Annäherung der beiden US-Partner verhindert.

Dies änderte sich mit der Wahl des rechten Yoon Suk Yeol zum südkoreanischen Präsidenten im März vergangenen Jahres. Yoon hatte im Wahlkampf eine Annäherung an Japan propagiert. Im Frühjahr gelang es den beiden Kontrahenten dann, den Streit um die Entschädigung der koreanischen Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialzeit (1910–1945) beizulegen. Hintergrund für den Deal mit Tokio sind vor allem erhöhte Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zwischen Nord- und Südkorea, die sich gegenseitig der Provokation und Säbelrasselei beschuldigen. Yoon ist sehr daran gelegen, Japan in eine Allianz gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) einzubinden.

»Mini-NATO«

Japans Premierminister Kishida Fumio, Biden und Yoon kamen auf dem Gipfel überein, ihre militärische Zusammenarbeit zu stärken. Konkret bedeutete das, eine Drei-Wege-Hotline für die Krisenkommunikation zu eröffnen, verstärkte Kooperation bei der Abwehr ballistischer Raketen und die gemeinsamen militärischen Übungen auszuweiten. Die Abmachungen gehen zwar nicht so weit wie der NATO-Bündnisfall, der einen Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle ansieht, oder die Militärabkommen, die die USA getrennt mit Japan und Südkorea geschlossen haben. Doch sie bilden einen speziellen Bund mit dem Ziel, Strategien zu koordinieren. Im sogenannten Camp-David-Statement, das die drei Staatsmänner herausgaben, wird China direkt nicht erwähnt. Doch allen war klar, in welchem Kontext das Treffen stattfand. So erwähnt das Statement denn auch die »Wichtigkeit und Stabilität in der Straße von Taiwan« – ein Schuss vor den Bug Beijings, das in seiner Entgegnung von einer »Mini-NATO« sprach und Washington der Provokation beschuldigte.

Expliziter äußern sich die herausgegebenen Dokumente über Nordkorea und die gemeinsamen Anstrengungen der drei Staaten, dessen »Drohungen auf dem Gebiet von Militär, Internet und Geldwäsche von Kryptowährungen« entgegenzutreten. Dass das trilaterale Abkommen noch keine formelle Militärallianz darstellt, liegt vor allem daran, dass die japanisch-südkoreanische Annäherung im Eiltempo vonstatten ging und noch nicht gefestigt ist.

Wie brüchig die Beziehungen teilweise noch sind, zeigt ein Urteil des Hohen Gerichts Ende November in Seoul. Es revidierte ein Urteil eines Gerichts tieferer Instanz und verpflichtete die japanische Regierung zu Entschädigungszahlungen an 16 ehemalige Sexsklavinnen – euphemistisch auch Trostfrauen genannt – der Kaiserlichen Japanischen Armee, die geklagt hatten. Tokio weigert sich, das Urteil anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund ist Yoons Annäherung an Japan in Südkorea umstritten, wo zivile Organisationen für mehr Reue von japanischer Seite für deren Kriegsverbrechen kämpfen.

Zusätzlich zur Verbesserung der Kommunikation sind die drei Staaten übereingekommen, ihre Kooperation im Indopazifik auf den Gebieten Finanzen und Wirtschaft zu stärken. Der Pakt sieht vor, die Entwicklungshilfe bei CO2-Neutralität und Lieferkettenresilienz auszuweiten, um nur ein Beispiel zu nennen. Hintergrund der Konzentration auf die Ökonomie ist die Tendenz, neuerdings Sicherheitsthemen nicht mehr von der Wirtschaft zu trennen. Washington bemüht sich sehr, seine Lieferketten und den Zugang zu Kriegsmaterial zu sichern, wie beispielsweise strategische Mineralien und Halbleiter. Auch ermutigen die USA ihre Verbündeten, sich wirtschaftlich von China zu lösen. Japan und Südkorea spielen dabei eine wichtige Rolle, obwohl sich vor allem Seoul damit schwertut.

Die trilaterale Kooperation beinhaltet außerdem in Zukunft Treffen auf verschiedenen Ebenen mit Vertretern verschiedenster Ministerien. Es war wohl die Angst vor einem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen kommenden November, welche die Organisatoren des Gipfels dazu bewog, die Zusammenarbeit wo immer möglich zu institutionalisieren. Trump hatte während seiner Präsidentschaft gedroht, den US-Verteidigungsvertrag mit Japan aufzulösen und alle US-Truppen aus Südkorea abzuziehen. Ein Regierungswechsel könnte den trilateralen Pakt schwächen. Um dem Gipfel zusätzliches Gewicht zu geben, hatte Biden wohl Camp David als Austragungsort gewählt, wo etwa James Carter 1978 einen Frieden zwischen Israel und Ägypten aushandelte.

Spannungen erhöht

Der trilaterale Zusammenschluss förderte wiederum ein stärkeres Zusammengehen Chinas, der DVRK und Russlands. Laut Medienberichten sollen sich etwa Pjöngjang und Moskau gegenseitig verstärkt mit Waffen und Munition beliefern. Bereits zuvor gab es zwei Auslöser, die eine engere Zusammenarbeit bewirkten. Der erste war das seit 2020 von den USA vorangetriebene Indo-Pazifik-Konzept, das Beijing und Moskau erzürnte. Sie sahen es als Strategie für einen neuen kalten Krieg an, um China einzukreisen. Der zweite Auslöser war die im Mai vergangenen Jahres begonnene Normalisierung der Beziehungen zwischen Seoul und Tokio. Stärkere Anbindungen Japans und Südkoreas an die NATO boten ebenfalls Anlass zur Sorge. Ein weiteres Signal für eine veränderte geopolitische Dynamik in Ostasien setzte Tokio Ende 2022, als es entgegen der pazifistischen Verfassung mit seiner neuen »Sicherheitsstrategie« auf eine umfassende militärische Aufrüstung setzte. Vor allem für Seoul könnten sich die in Camp David erzielten Abmachungen jedoch als Bumerang erweisen und die Koreanische Halbinsel weiter destabilisieren.

So ist es denn vor allem diese Halbinsel, wo die Auswirkungen des Dreiergipfels am spürbarsten sind. Die Spannungen waren hier seit Jahren nicht mehr so groß. So führte die DVRK zur Modernisierung ihres Arsenals im zurückliegenden Jahr etwa 100 Tests mit ballistischen Raketen durch. Auf der anderen Seite erhöhten die USA, Japan und Südkorea die Kadenz ihrer Manöver. Ende August und Mitte Oktober fanden trilaterale Marinemanöver nahe Südkorea statt. Rund zwei Wochen später hielten die drei Staaten zum ersten Mal gemeinsame Luftmanöver ab. Ende November waren dann die Kriegsschiffe dran, die an einer Tagesübung teilnahmen.

Nach dem Marinemanöver Mitte Oktober dockte der US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan im südkoreanischen Busan an. Ziel war es, die Sichtbarkeit des US-Militärs auf der Koreanischen Halbinsel als Teil eines bilateralen Abkommens zu erhöhen. Im November brachte die DVRK dann einen Aufklärungssatelliten erfolgreich ins All. Darauf verhängten die USA, Japan und Südkorea zusammen mit Australien Sanktionen gegen Pjöngjang. Der UN-Sicherheitsrat hat Nordkorea per Beschluss verboten, Satellitenstarts durchzuführen. Diese werden als Vorwand für Tests von Langstreckenraketentechnologie angesehen. Für Pjöngjang jedoch stellen sie eine legitime Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung dar. Nach dem Satellitenstart setzte Südkoreas Militär einen Teil des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 aus und nahm im Grenzgebiet wieder Überwachungsaktivitäten in der Luft auf. Danach kündigte Pjöngjang das Abkommen vollständig auf.

Am 17. Dezember feuerte die DVRK dann eine atomwaffenfähige Langstreckenrakete ab, die ins Meer fiel. Sie hätte theoretisch US-Festland erreichen können und diente als Warnung an die Adresse Südkoreas und der USA, die zusammen mit Japan den Start prompt verurteilten und Pjöngjang zu einem »substantiellen Dialog ohne Vorbedingungen« aufforderten. Die drei Staaten antworteten Tage später mit gemeinsamen Drills ihrer Langstreckenbomber und Kampfflugzeuge über Südkorea.