Stefan Boness/IPON Antreiberrolle für eine Rechtsentwicklung: Anhänger der AfD in Berlin (8.10.2022)

Nachdem sie mit ihrer gegen die Interessen der gesellschaftlichen Mehrheit gerichteten Politik und mit der gleichzeitigen teilweisen Übernahme von Positionen der AfD deren Aufstieg befördert haben, mehren sich nun aus den Reihen der etablierten Parteien die Rufe nach einem Verbot der rechten Partei. Am Mittwoch schloss sich die sächsische SPD-Sozialministerin Petra Köpping, deren Partei in der jüngsten Umfrage in diesem Bundesland nur noch bei drei Prozent liegt, der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken an. »Wir sollten die Chancen eines AfD-Verbots regelmäßig prüfen«, sagte Köpping dem Spiegel.

Auch Köppings Parteifreund, der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, scheint einem AfD-Verbot nicht abgeneigt zu sein. Der Staat habe »die Pflicht, ein Verbot der AfD zu prüfen«, sagte er am Donnerstag dem Tagesspiegel. Er gab dabei aber zu bedenken, dass es für ein Parteiverbot in der BRD »hohe Hürden« gebe und die AfD ein solches Verbotsverfahren, das ohnehin viele Jahre dauern könnte, »propagandistisch erheblich ausschlachten« würde, um sich »als Opfer« zu stilisieren. Davor hatte am Mittwoch auch der sogenannte Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (ebenfalls SPD), in der Süddeutschen Zeitung gewarnt und zudem die »juristischen Erfolgschancen« eines AfD-Verbots als »gering« eingeschätzt.

Der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, bewertet das offenbar anders. Die »Option« eines Verbots dürfe »nicht voreilig aus der Hand gelegt werden«, so Schirdewan gegenüber dpa am Donnerstag. »Und anders als die NPD könnte die AfD einem Verbot leider nicht mehr durch Bedeutungslosigkeit entgehen«, so Schirdewan weiter. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2017 einen Antrag des Bundesrats auf ein Verbot der NPD mit der Begründung abgelehnt, die politische Bedeutung der Neonazipartei sei nicht groß genug.

Auf die inzwischen in einigen Bundesländern geheimdienstlich »beobachtete« AfD könnte allerdings zutreffen, was das Bundesverfassungsgericht als Grund anführte, schon das erste NPD-Verbotsverfahren 2003 nicht weiterzuführen: die »fehlende Staatsferne« der faschistischen Partei. Karlsruhe war es damals nicht möglich, auszuschließen, dass V-Leute des sogenannten Verfassungsschutzes maßgeblichen Einfluss in der Parteiführung hatten. Über die Durchsetzung der AfD mit bezahlten Zuträgern des Inlandsgeheimdienstes kann man natürlich nur spekulieren, dafür dürfte die aber schon allein aufgrund ihrer sozialen und beruflichen Zusammensetzung weit stärker mit dem Staatsapparat verbunden sein, als es die NPD je war.

Der Vorsitzende des parlamentarischen Gremiums zur »Kontrolle« ebenjener Geheimdienste, Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen), räumte am Donnerstag ein: »Das demokratiefeindliche Gedankengut lässt sich nicht einfach verbieten.« Statt dessen müssten die »Demokraten« der AfD inhaltlich entgegentreten. Wie das mit der Übernahme von AfD-Positionen durch die anderen Parteien, etwa in der Debatte um »irreguläre Migration«, funktionieren soll, ist offen. Vorläufig kann sich die AfD rühmen, sehr erfolgreich ihre Antreiberrolle für eine Rechtsentwicklung von Politik und Gesellschaft zu spielen.