Youssef Abu Watfa/IMAGO Zum Leid kam die Verleumdung: Familienangehörige Al-Durras in einem Flüchtlingslager in Gaza (19.10.2021)

Das Bild, aufgenommen vom Fernsehsender France 2 am 30. September 2000, dem zweiten Tag der zweiten Intifada, wurde zu einem Symbol: Ein palästinensischer Vater versucht, seinen Sohn vor israelischem Gewehrfeuer zu retten. Er deckt ihn mit seinem Körper, ruft, dass die Schützen einhalten sollen – vergeblich: Eine Salve trifft beide. Der Vater Dschamal Al-Durra ist schwer verletzt, sein Sohn Mohammed liegt reglos am Boden.

Die Wirkung dieser Aufnahme, die Malereien, Plakaten, Denkmälern und Briefmarken als Motiv diente, konnte dem israelischen Militär nicht behagen. Zwar hatte es bereits die Verantwortung für den Tod Mohammed Al-Durras übernommen. Doch schon vor Ausstrahlung seines Fernsehbeitrags soll ein Militärsprecher gegenüber dem France 2-Korrespondenten Charles Enderlin geäußert haben, dass die Palästinenser »auf zynische Weise« ihre eigenen Frauen und Kinder der Propaganda opferten.

Einerseits hatte die Armee unmittelbar nach dem Tod Mohammed Al-Durras alle Spuren am Tatort verwischt. Andererseits wurden immer mehr Zweifel präsentiert, um die Authentizität des Bildes zu widerlegen: Warum ist auf ihm nicht deutlich Blut zu sehen? Warum gibt es kein Bild, das Al-Durra eindeutig tot zeigt? Später behauptete das Militär, dass die Herkunft der tödlichen Kugeln überhaupt nicht nachzuweisen sei und möglicherweise Palästinenser selbst sie abgefeuert hätten.

Die Kampagne zur Entwertung der Aufnahme wurde nicht nur mit Hilfe vorgeblicher Untersuchungskommissionen geführt, von denen die letzte im Frühjahr 2013 ihr Resümee vorstellte. Mehr noch eilten internationale Medienvertreter zu Hilfe. Vorreiterin war Esther Schapira vom Hessischen Rundfunk mit ihren Dokumentationen »Drei Kugeln und ein totes Kind« von 2002 und »Das Kind, der Tod und die Wahrheit« von 2009: Darin behauptet sie, dass das israelische Militär Mohammed Al-Durra gar nicht getötet haben kann. Die Szene sei gestellt, Durra noch am Leben, auch sein Vater habe seine Verletzungen nur vorgetäuscht.

Als Enderlin und France 2 2006 gegen den Medienberater und Politiker Philippe Karsenty klagten, der in Frankreich Seite an Seite mit der Jewish Defence League die Thesen Schapiras verbreitete, wurde sogar eine Parallele zur Dreyfus-Affäre gezogen: Angeblich hätten Palästinenser mit dem Durra-Video das antisemitische Vorurteil bedient, dass Juden die Kinder ihrer Feinde ermordeten. Nun würden der Staat Israel und Karsenty wie einst Dreyfus exemplarisch an den Pranger gestellt.

Doch die Klage hatte Erfolg: Im Sommer 2013 verurteilte das Pariser Berufungsgericht Karsenty wegen Verleumdung. Nicht einmal auf die Meinungsfreiheit kann er sich mehr berufen. Der Versuch, nach der Tötung Mohammed Al-Durras auch noch das Andenken an ihn zum Verstummen zu bringen, ist also misslungen. Außerhalb Frankreichs ist das Verdikt jedoch kaum bekannt. Erst 2021 erhielt HR-Redakteurin Schapira einen Preis für ihre »fundierten Beiträge« über den Nahen Osten, nachdem schon ihre Filme über Mohammed Al-Durra auf Festivals ausgezeichnet worden waren.