Raneen Sawafta/REUTERS Zerstörung inklusive: Das Flüchtlingsviertel Nur Al-Schams in der besetzten Stadt Tulkarm nach einer Razzia (5.9.2023)

Während durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen erneut innerhalb von 24 Stunden 125 Einwohner getötet wurden, hat Israel in der besetzten Westbank Hunderte Palästinenser wegen des Verdachts militanter Aktivitäten festgenommen. Die Zahl der seit dem 7. Oktober Getöteten stieg damit nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza am Donnerstag auf 22.438. Mehr als 57.000 Menschen sind seither verletzt worden. Bei der Razzia im Flüchtlingsviertel Nur Al-Schams in der Stadt Tulkarm in der Westbank hätten israelische Soldaten nach eigenen Angaben bei dem Einsatz Häuser durchsucht, militante Infrastrukturen zerstört und zahlreiche Waffen sichergestellt. Einwohnern zufolge wurden mindestens 120 Menschen festgenommen und drei Häuser zerstört.

Die Kommission für Häftlinge und ehemalige Häftlinge und die Palästinensische Häftlingsgesellschaft (PPS) meldete gleichentags, dass 661 Palästinenser aus Gaza in israelischen Gefängnissen als »irreguläre Kämpfer« inhaftiert sind. Man habe jedoch nur die Namen und »einige von den Gefangenen zur Verfügung gestellte Daten über ihre Bedingungen«, zitierte WAFA aus der Pressemitteilung. Hinzugefügt wurde, dass die Gefangenen »unter tragischen Bedingungen festgehalten werden«.

Nach der gezielten Ermordung des stellvertretenden Vorsitzenden der Hamas, Saleh Al-Aruri, in Beirut dauern die Gefechte zwischen Libanon und Israel an. Vor der Beisetzung Al-Aruris am Donnerstag beschoss die Hisbollah unter anderem israelische Einheiten nahe dem Dorf Schtula und erzielte nach eigenen Angaben »Volltreffer«. Israel machte keine Angaben über mögliche Opfer. An der Beisetzungsfeier für den hochrangigen Hamas-Vertreter nahmen Tausende Menschen in der libanesischen Hauptstadt Beirut teil. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde Al-Aruri zu einem Friedhof in dem palästinensischen Lager Schatila im Süden der Stadt gebracht. Die Teilnehmenden riefen »Freiheit für Palästina« und »Tod für Amerika und Israel«. Sie marschierten gemeinsam zu dem Friedhof und hielten die palästinensische Fahne sowie Flaggen der Hisbollah und Hamas in die Höhe.