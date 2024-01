-/AP/dpa In Berlin unerwünscht: Hunderte Menschen hoffen auf einen Platz an Bord der Evakuierungsflüge (Kabul, 16.8.2021)

Am Donnerstag hat die Wochenzeitung Die Zeit Ergebnisse einer zweijährigen Recherche veröffentlicht. Die Auswertung geheimer Dokumente der Bundesregierung und der NATO habe ergeben, dass mehrere Ministerien sowie das Kanzleramt inklusive Auslandsgeheimdienst mehrfach Warnungen eigener Quellen sowie verbündeter Staaten zu spät oder überhaupt nicht ernst genommen hatten. Die Folge: Die Leben von Soldaten sowie Menschen, die als Kollaborateure die Rache der Taliban fürchten mussten, wurden mit bürokratischem Trott bzw. aus innenpolitischem Kalkül aufs Spiel gesetzt.

Im Auswärtigen Amt unter Leitung von Heiko Maas (SPD) sei die Warnung der in Washington stationierten Diplomatin Emily Haber vom 6. August 2021 »verpufft«. Erst am 13. August, zwei Tage bevor die Taliban Kabul eroberten, habe sich ein Krisenstab getroffen, allerdings ohne ein einziges Kabinettsmitglied. Außenstaatssekretär Miguel Berger habe erst dann bei Haber nachgefragt, ob nicht die US-Streitkräfte die Taliban noch stoppen könnten. »Ausgeschlossen«, zitiert Zeit aus der Antwort der Frau.

Berger ist mittlerweile Botschafter im Vereinigten Königreich. Der damals verantwortliche Krisenbeauftragte, Jens Plötner, dient dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz (SPD) als außenpolitischer Berater. Berger und Plötner sollen vor dem Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen. Dessen Vorsitzender Ralf Stegner (SPD) sagte am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt, dass die Tendenz des Zeit-Berichts »eindeutig richtig« sei. Dessen Inhalt decke sich mit den bereits vorhandenen Erkenntnissen, vieles darin sei nicht überraschend. Die politischen Verantwortlichen von damals sollen noch angehört werden.

Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst seien ebenfalls rechtzeitig gewarnt und informiert worden, geht aus dem Bericht hervor. »Während die Evakuierungsmission« dort »Fahrt« aufgenommen habe, sei im Verteidigungsministerium die »Operation Spurenbeseitigung« angelaufen. Für die Rolle von Angela Merkel und ihrem Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hält der Zeit-Bericht fest, dass man sich dort »bis zuletzt für Afghanistan nicht wirklich interessiert« habe.

Die Schurkenrolle aber kommt im Zeit-Bericht dem Innenministerium und Horst Seehofer (CSU) zu. Auf Seehofers Anweisung hin sei aktiv verhindert worden, dass Menschen früh aus Afghanistan in der BRD Schutz vor Rache der Taliban finden konnten. Seehofer habe im Wahlkampf »keine große Flüchtlingsdiskussion losgetreten« wissen wollen. Merkel habe dies goutiert mit den Worten: »Fehler von 2015 nicht wiederholen«. »Die Berichte, wonach die Koordination zwischen den verschiedenen Ressorts beim Abzug mangelhaft war«, spiegeln sich auch in den Untersuchungsergebnissen der Afghanistan-Enquetekommission im Bundestag »für die gesamte Einsatzzeit wider«, erklärte der Vorsitzende der Kommission, Michael Müller (SPD), am Donnerstag auf jW-Anfrage.

Auch mit Blick auf die Recherchen der Zeit werde »immer deutlicher, dass NATO, US-Administration und Bundesregierung nach ihrer Niederlage am Hindukusch die Machtübergabe an die Taliban per organisiertem Staatsversagen mit beförderten«, erklärte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Bündnis Sahra Wagenknecht) am Donnerstag auf jW-Anfrage. Nun müsse »dringend untersucht und strafrechtlich aufgeklärt« werden, inwieweit die Bundesregierung »wissentlich Gesundheit und Leben von Menschen in Afghanistan gefährdete, indem sie ihr Wissen über die Rückkehr der Taliban der Öffentlichkeit vorenthielt«, forderte Dagdelen.