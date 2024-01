Ruhpolding. Der Austragung des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding in der kommenden Woche steht trotz zuletzt viel zu milder Temperaturen aktuell nichts im Weg. »Die Strecke macht einen sehr guten Eindruck. Wenn keine ungeahnten Wetterkapriolen auftreten sollten, was sich überhaupt nicht abzeichnet, wird der Weltcup so wie geplant auch stattfinden«, sagte Geschäftsführer Timo Gerhold am Mittwoch der dpa.

Beim ersten Weltcup des neuen Jahres in Oberhof musste der Männersprint wegen Regens und Sturmböen um einen Tag verschoben werden. Die Präparierung der Strecke wird angesichts des Wetters für die Organisatoren eine Herausforderung. Für Ruhpolding, wo am Mittwoch noch elf Grad Celsius gemessen wurden, ist am Wochenende Schneefall vorhergesagt. Zudem sollen in der kommenden Woche die Temperaturen deutlich unter null sinken. (dpa/jW)