Nizza. Der für den Fußballklub OGC Nizza spielende algerische Nationalspieler Youcef Atal hat für einen Beitrag in den sozialen Netzwerken acht Monate Haft auf Bewährung erhalten. Das Gericht in Nizza verurteilte den 27jährigen am Mittwoch wegen der Anstachelung zu religiösem Hass und verhängte außerdem eine Geldstrafe von 45.000 Euro, wie die Zeitung L’Équipe berichtete. Atal soll ein Video eines palästinensischen Predigers auf Instagram geteilt haben, in dem zu einem »schwarzen Tag für die Juden« aufgerufen wurde. Der Beitrag ist inzwischen gelöscht worden. (dpa/jW)