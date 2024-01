Doha. Tischtenniseuropameister Dang Qiu ist in Katar erfolgreich in die WTT Finals der besten 16 Spieler des Jahres 2023 gestartet. Der 27jährige von Borussia Düsseldorf besiegte am Mittwoch im Achtelfinale den Weltranglistenneunten Lin Shidong aus China in 3:2 Sätzen. Dangs Viertelfinalgegner am Donnerstag ist abermals ein Chinese: Liang Jingkun, aktueller Mannschaftsweltmeister und Nummer vier der Welt.

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov ist dagegen in Doha im Einzel ausgeschieden. Der 35jährige verlor trotz einer 2:1-Satzführung noch mit 2:3 gegen den Japaner Tomokazu Harimoto, mit dem er in der vergangenen Saison zusammen beim TTC Neu-Ulm spielte. Ovtcharov ist bei den WTT Finals allerdings noch im Doppel dabei. (dpa/jW)