Tayfun Salci/ZUMA Wire/imago Junge Ärzte verlangen vor dem Londoner St. Thomas Krankenhaus am Mittwoch eine bessere Bezahlung

In Großbritannien haben die Assistenzärzte den längsten Streik in der Geschichte des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS begonnen. Sie traten am Mittwoch morgen in den Ausstand und wollen sechs Tage lang ohne Unterbrechung die Arbeit niederlegen, bis zum kommenden Dienstag.

David Probert, Geschäftsführer des University College Hospitals in London, sagte gegenüber der BBC zu den Auswirkungen, dass die »überwiegende Mehrheit« der Routinetermine in den Londoner Krankenhäusern abgesagt werden müsse. Leitende Ärzte würden als Ersatz für Assistenzärzte in der Notfallversorgung eingesetzt.

Die Gewerkschaft British Medical Association (BMA) fordert 35 Prozent mehr Geld, um die Reallohnverluste seit 2008 auszugleichen. Die konservative Regierung in London weigert sich derzeit, darüber zu verhandeln, nennt die Forderung unbezahlbar. Die letzte Gesprächsrunde wurde Anfang Dezember ergebnislos abgebrochen.

»Die Ärzte hätten das neue Jahr gerne mit der Hoffnung auf ein Gehaltsangebot begonnen, das zu einer besseren Personalausstattung im Gesundheitswesen führt«, teilten die Vorsitzenden des BMA-Komitees der Assistenzärzte, Robert Laurenson und Vivek Trivedi, am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit: »Statt dessen werden sie von einer Regierung, die nicht bereit ist, ein vernünftiges Gehaltsangebot zu machen, zu einem weiteren Streik gezwungen.« Im gesamten Gesundheitswesen sei die Stimmung »auf einem historischen Tiefpunkt«. Der Ausstand sei »ein weiterer trauriger Rekord für den NHS: der längste Streik in seiner Geschichte. Aber wir können den Arbeitskampf sofort beenden, wenn wir ein vernünftiges Angebot von der Regierung bekommen«, so Laurenson und Trivedi. Nur so könnten die Arbeitsbedingungen der Assistenzärzte verbessert und eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten gewährleistet werden.

Fast die Hälfte der Ärzte im NHS sind Assistenzärzte – jede und jeder ist das in den ersten zehn Jahren nach Abschluss des Studiums. Zwei Drittel der Ärzte gehören der BMA an. Dem aktuellen Streik haben sich auch Mitglieder der kleineren Gewerkschaft Hospital Consultants and Specialists Association angeschlossen.

Da die britische Regierung keine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen erkennen lässt, dürfte der Arbeitskampf weitergehen. Seit März 2023 hat die BMA 28 Streiktage organisiert. Viele Beobachter gehen davon aus, dass sich die Ärztestreiks über das Jahr hinziehen und eines der Hauptthemen im britischen Wahlkampf werden. Die Abstimmung zum Unterhaus findet Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2025 statt.

Labour ringt seit Monaten um eine klare Linie zu den NHS-Streiks. Gesundheitssprecher Wes Streeting findet die Forderungen der Ärzte zwar »fair und vernünftig«, erklärt jedoch regelmäßig, dass Streiks der falsche Weg seien, sie durchzusetzen, und er die Arbeitsniederlegungen im NHS nicht unterstütze. Ob eine künftige Labour-Regierung auf die Forderungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen eingehen würde, wollte er nicht beantworten: »Lohnerhöhungen sind ein Prozess, kein Ereignis«, zitierte ihn die Nachrichtenseite Labour List am Mittwoch.

Bezeichnend für die Haltung der Partei ist die Situation in Wales. Dort weigert sich die Labour-geführte Regionalregierung, ein akzeptables Angebot vorzulegen. Am 16. Januar werden deshalb die walisischen Assistenzärzte in einen fünftägigen Ausstand treten.