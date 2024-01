U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Handout via REUTERS Soll in die Heimat zurückkehren: Flugzeugträger »USS Gerald R. Ford« mit Versorgungsschiff

Der US-amerikanische Marineverband um den Flugzeugträger »USS Gerald R. Ford« soll »wie geplant« seine Heimreise antreten. Das hat die Sechste Flotte der U. S. Navy am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme bekanntgegeben. Nach dem Angriff der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen auf israelische Ortschaften am 7. Oktober war die Kampfgruppe im östlichen Mittelmeer stationiert worden.

Die »regionale Abschreckungs- und Verteidigungshaltung« der USA werde durch den fortdauernden Einsatz der »USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group«, der zweiten nach dem 7. Oktober in die Region verlegten Flugzeugträgerkampfflotte, zusätzliche Kreuzer und Zerstörer im Mittelmeer sowie das amphibische Angriffsschiff »USS Bataan« und das Docklandungsschiff »USS Carter Hall« weiterhin demonstriert, so die Erklärung weiter. Das Verteidigungsministerium werde »seine kollektive Machtposition in der Region nutzen, um jeden staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur davon abzuhalten, die aktuelle Krise über Gaza hinaus zu eskalieren«. Die »USS Bataan«, die »USS Carter Hall« sowie die »USS Mesa Verde«, die am Abschuss von Raketen und Drohnen der Ansarollah (»Huthis«) beteiligt waren, sind derzeit auf dem Weg vom Roten Meer zurück ins östliche Mittelmeer.

Die Nachricht vom Rückzug der »USS Gerald R. Ford« kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Hinweise auf möglicherweise bevorstehende direkte Angriffe der USA und Großbritanniens auf die Ansarollah verdichten. Auch »ein weiteres europäisches Land« könnte sich nach erstmals von der Times veröffentlichten Berichten daran beteiligen. Am Sonntag hatte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps erklärt, wenn »die Huthis weiterhin Leben und Handel bedrohen, werden wir gezwungen sein, die notwendigen angemessenen Maßnahmen zu ergreifen«. Neben den USA und Großbritannien hat auch Frankreich Kriegsschiffe im Roten Meer stationiert.

Bislang hat die US-Regierung einen direkten militärischen Konflikt gescheut und statt dessen am 18. Dezember die maritime Koalition »Wächter des Wohlstands« (Operation Prosperity Guardian) gebildet, um – so die offizielle Darstellung – die internationale Handelsschiffahrt zu schützen. Allerdings fällt die Beteiligung an der Koalition sehr gering aus, auch was die konkreten Unterstützungsleistungen angeht. Selbst Frankreich hat sich geweigert, weitere Schiffe zu entsenden und die bereits vorhandenen unter US-Kommando zu stellen. Die Bundesregierung prüft eine mögliche Teilnahme bis heute, Spanien und Italien haben ihre angebliche Beteiligung dementiert, und auch die wichtigen US-Verbündeten Saudi-Arabien und Ägypten erteilten Washington eine Absage.

Und die Konkurrenz schläft nicht: Am Neujahrstag verlegte der Iran das Kriegsschiff »Alborz« ins Rote Meer. Teheran hat mehrfach betont, man werde dort keine kriegerische US-Präsenz dulden. Am Tag vor Weihnachten drohte Mohammed Reza Naqdi, Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde, es müsse auch »mit der Schließung des Mittelmeers, der Straße von Gibraltar und anderer Wasserstraßen« gerechnet werden. Einen Tag vor der Verlegung des iranischen Kriegsschiffs war Ansarollah-Sprecher Mohammed Abd Al-Salam vom iranischen Sicherheitsrat in Teheran empfangen worden, um »gemeinsame Interessen und Sicherheitsfragen« zu besprechen. Am Samstag hatte die US-Marine drei von vier Booten versenkt, mit denen Ansarollah-Kämpfer versucht hatten, ein Containerschiff zu entern. Bei diesem ersten direkten Angriff durch US-Militär wurden zehn Ansarollah-Kämpfer getötet.